Bombeiros encontram corpo de barraqueiro que se afogou em Boa Viagem
Corpo do barraqueiro Rafael Vitor Correia da Silva foi encontrado no mar, na altura da Padaria Boa Viagem, na manhã deste domingo (25)
Publicado: 25/10/2026 às 09:47
Bombeiros realizam buscas por barraqueiro desaparecido em Boa Viagem (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encontrou o corpo do barraqueiro Rafael Vitor Correia da Silva, de 28 anos, na manhã deste domingo (25). Ele desapareceu no mar de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, de sábado (24), quando tentava ajudar uma turista que se afogava no local.
Em nota enviada à imprensa, a corporação informou que retomou as buscas nesta manhã, quando o corpo foi avistado por populares nas proximidades da Padaria Boa Viagem e acionaram o Corpo de Bombeiros. Com apoio da Polícia Militar, a guarnição retirou a vítima da água e acionou os órgãos competentes para a adoção dos procedimentos cabíveis.
O incidente ocorreu por volta das 7h45 do sábado (24), na altura do Posto 5, próximo ao Terceiro Jardim de Boa Viagem, quando um casal que tomava banho de mar começou a se afogar. O homem conseguiu sair da água, mas a mulher precisou da ajuda de pessoas que estavam na praia, entre elas Rafael, que não conseguiu retornar à faixa de areia e desapareceu no mar.
Segundo a tenente Paloma Mendes, do CBMPE, não havia equipes de guarda-vidas nos postos próximos no momento do ocorrido.