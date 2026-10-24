Bombeiros encerram primeiro dia de buscas por barraqueiro desaparecido em Boa Viagem

Rafael Vitor Correia da Silva, de 28 anos, desapareceu após salvar turista de afogamento na altura do Terceiro Jardim

Bombeiros realizam buscas por barraqueiro desaparecido em Boa Viagem (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encerrou, neste sábado (24), o primeiro dia de buscas pelo barraqueiro Rafael Vitor Correia da Silva, de 28 anos, que desapareceu no mar de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, após ajudar a salvar uma turista que se afogava no local.

De acordo com a corporação, as buscas serão retomadas na manhã deste domingo (25). O incidente ocorreu na altura do Posto 5, próximo ao Terceiro Jardim de Boa Viagem, quando um casal que tomava banho de mar começou a se afogar. O homem conseguiu sair da água, mas a mulher precisou da ajuda de pessoas que estavam na praia, entre elas Rafael, que não conseguiu retornar à faixa de areia e desapareceu no mar.

Segundo a tenente Paloma Mendes, do CBMPE, não havia equipes de guarda-vidas nos postos próximos no momento do ocorrido.

"Na hora do acionamento, por volta das 7h45, nossa equipe já estava a postos saindo para assumir o serviço, saindo do GBMar [Grupamento de Bombeiros Marítimo] para poder assumir os postos. Quando a gente recebeu [o chamado], a gente veio direto para cá. Logo que chegamos, pegamos informações das pessoas que estavam aqui e soubemos que ele tinha submergido há cerca de 10 minutos", disse, em entrevista ao g1.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a operação de busca mobiliza guarda-vidas, motos aquáticas de salvamento, helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA), drones e viaturas de Auto Resgate.