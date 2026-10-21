Soldado que desapareceu com fuzil no Recife tem prisão mantida; arma não foi localizada

O soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento teve a prisão mantida após passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (22)

Soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, de 20 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que desapareceu após deixar um quartel no Recife levando um fuzil e 20 munições, teve a prisão mantida durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada pelo advogado da família do militar.

Pedro Gabriel permanecerá detido no 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), conhecido como Batalhão João Fernandes Vieira, localizado na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. Ele está na unidade desde que se entregou à polícia, na madrugada desta quarta-feira.

O militar estava desaparecido desde o último sábado (17), quando deixou o 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, área central do Recife, levando um fuzil e 20 munições. O armamento ainda não foi localizado.

A prisão preventiva do soldado, investigado por furto qualificado, foi decretada pela Justiça Militar da União no último domingo (18).

Segundo o advogado da família, Pedro Gabriel alega não se lembrar de como deixou o quartel na noite de sábado, quando estava em serviço.