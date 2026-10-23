Justiça Militar manda para prisão domiciliar namorada de soldado que sumiu com fuzil no Recife

Decisão foi tomada na quinta-feira (22). Justiça Militar entendeu que permanência de Yasmim Victória na prisão representa riscos para a gravidez

Pedro Gabriel e Yasmim Victória (Foto: Reprodução)

A Justiça Militar determinou a prisão domiciliar da namorada suspeita de ajudar o soldado do Exército Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que ficou quatro dias desaparecido com um fuzil. Yasmim Victória de Amorim Lago tem 18 anos e está grávida do militar.

Yasmim Victória estava presa desde segunda-feira (19), quando foi detida em Paulista, no Grande Recife. O Diario de Pernambuco teve acesso exclusivo à decisão, assinada pela juíza federal substituta da Justiça Militar, Sheyla Costa Bastos Dias, na noite desta quinta-feira (22).

A magistrada afirmou que a permanência de Yasmim Victória na prisão representa riscos para a gravidez. Em audiência de custódia, a jovem afirmou que tinha sentido dores e teve sangramento.

A juíza também entendeu que o perigo imediato de Yasmim continuar favorecendo o soldado já não existe mais, por conta da prisão dele.

“Os crimes imputados em tese à representada não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, nem configuram infrações contra os seus próprios descendentes, preenchendo todos os requisitos legais objetivos para a concessão da benesse”, escreveu a magistrada.

Medidas cautelares

A decisão determina que Yasmim Victória siga algumas medidas cautelares, como proibição de manter contato direto ou indireto, por qualquer meio, com Pedro Gabriel, ou com quaisquer testemunhas e investigados do inquérito policial militar.

Ela também deve permanecer nos endereços declarados, só podendo se ausentar em casos de emergência médica ou consultas obstétricas devidamente comprovadas por atestado em até 24 horas, além de estar proibida de alterar o endereço residencial sem autorização judicial prévia.

Prisão

O soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento estava desaparecido desde sábado (17), quando saiu com um fuzil e 20 munições do quartel onde servia, no Cabanga, área central do Recife.

Ele foi preso na madrugada desta quarta-feira (21), após se entregar à Polícia em Paulista, no Grande Recife. O armamento, no entanto, segue sem ser localizado.

Ele teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia e seguirá detido no 4º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), conhecido como Batalhão João Fernandes Vieira, na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.











