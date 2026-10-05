CTTU muda circulação na Avenida Jean-Emile Favre, no Ipsep

Após escuta de moradores, avenida retoma modelo de circulação anterior à implantação do binário entre as ruas Jean-Emile Favre e Raimundo Diniz

Reprodução/Google StreetView (Rua Jean Emile Favre, no Ipsep, Zona Oeste do Recife)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizou uma mudança na circulação da Avenida Jean-Emile Favre, no Ipsep, Zona Oeste do Recife, após escuta de moradores e condutores que trafegam na região e novos estudos técnicos.

Com a alteração, o binário formado entre as ruas Jean-Emile Favre e Raimundo Diniz retomará o modelo anterior de circulação, com duas faixas por sentido destinadas ao tráfego misto.

Após relatos da população acerca de impactos negativos na dinâmica viária do local durante o período de funcionamento do binário, a CTTU realizou novas escutas e avaliações técnicas e operacionais para analisar as condições de circulação e os impactos das alterações viárias, viabilizando a mudança.

Com a nova configuração, a Avenida Jean-Emile Favre volta a operar em mão dupla, com exceção do trecho entre o cruzamento com a Rua Costa e Silva e a Avenida Recife, que permanecerá em sentido único em direção à Avenida Recife.

A autarquia recomenda que, para os condutores que vêm da Avenida Recife e desejam acessar a Avenida Jean-Emile Favre, a orientação é seguir pela Avenida Raimundo Diniz, realizar a conversão na Rua Costa e Silva e, em seguida, acessar a Avenida Jean-Emile Favre. A sinalização viária será atualizada para orientar os usuários sobre a nova configuração de circulação.

A mesma escuta ativa da população que frequenta o local levou à desativação da Faixa Azul. O equipamento funcionava durante duas horas nos dias úteis, das 6h às 8h, correspondendo a cerca de 8% do período de operação da via com faixa exclusiva.

A alteração, de acordo com a CTTU, busca promover uma melhor distribuição dos fluxos de veículos, facilitar os acessos ao bairro e contribuir para a dinâmica do local, considerando também a circulação dos usuários do transporte coletivo.