Feira de tecnologia e serviços de saúde continua até este sábado (24) em Olinda

Evento reúne mais de 300 expositores em Olinda, com expectativa de 29 mil visitantes e programação sobre tecnologia, gestão hospitalar, empreendedorismo médico e longevidade

Com expectativa de 29 mil visitantes, 14ª edição reúne mais de 300 expositores, tecnologias, empreendedorismo médico, longevidade e gestão hospitalar no Centro de Convenções de Pernambuco (Foto: Divulgação)

A 14ª edição da HospitalMed segue até este sábado (24) no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A feira reúne mais de 300 expositores e 400 marcas ligadas ao setor de saúde, com expectativa de receber 29 mil visitantes. A programação inclui exposição de produtos e serviços, debates sobre gestão hospitalar, inovação tecnológica e empreendedorismo médico.

O evento reúne profissionais de saúde, gestores, empresas, fornecedores e representantes da indústria para apresentar tecnologias e discutir mudanças no mercado médico-hospitalar. A programação também abordou temas como longevidade, infraestrutura de unidades de saúde e segurança de equipamentos médicos.

Entre as iniciativas estão a Star Health Innovation, voltada à inovação no setor; a Tech Med Sport, que aproxima tecnologia, saúde e desempenho; e a Vida 60+ Expo, dedicada a temas relacionados ao envelhecimento, à qualidade de vida e à economia prateada.

A programação incluiu ainda a HFacilities, com discussões sobre infraestrutura e gestão de ambientes de saúde, e o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (Simbec), que aborda questões relacionadas a equipamentos e tecnologias médico-hospitalares.

O Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde também integrou a agenda, com debates sobre administração dos serviços de saúde.

O empreendedorismo médico foi tema do Legacy Club Med, que discutiu gestão, posicionamento profissional e sustentabilidade dos negócios na área médica, além dos desafios enfrentados por profissionais que buscam ampliar sua atuação para além da assistência clínica.

Ação do Outubro Rosa

A feira também conta com uma iniciativa relacionada ao Outubro Rosa, em que a micropigmentadora Elisângela Veríssimo oferece gratuitamente reconstrução de aréola e procedimentos de cobertura e tratamento de cicatrizes por meio da técnica de pigmentação 3D para mulheres com histórico de câncer de mama.

Outro momento da programação será a homenagem à médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, conhecida como Dra. Lourdinha, presidente da Unimed Recife, em reconhecimento à sua trajetória no setor de saúde.

A HospitalMed é promovida pela Insight Feiras & Negócios e reúne empresas e instituições que atuam em diferentes segmentos da cadeia médico-hospitalar.

