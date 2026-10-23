Eleições 2026: Metrô do Recife será gratuito neste segundo turno

De acordo com a CBTU, o Metrô do Recife irá funcionar normalmente das 5h às 23h neste segundo turno das Eleições 2026, que acontece neste domingo (25)

Segundo a CBTU, a iniciativa segue a Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Assim como no primeiro turno, o Metrô do Recife irá funcionar de forma gratuita neste domingo (25), dia da votação para segundo turno das Eleições 2026. A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em publicação nas suas redes sociais.

O funcionamento dos trens ocorrerá normalmente, das 5h até as 23h do domingo (25). Segundo a CBTU, a iniciativa segue a Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Essa resolução determina que o poder público deve assegurar, no dia de votação, a oferta gratuita do transporte coletivo urbano, intermunicipal e metropolitano, com frequência compatível com a dos dias úteis.

Essa determinação segue decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.013.

Com isso, além do Metrô do Recife, os eleitores pernambucanos contarão com ônibus municipais, metropolitanos e intermunicipais gratuitos neste segundo turno das eleições.