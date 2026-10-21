Raquel Lyra anuncia transporte intermunicipal gratuito para eleitores no segundo turno

Raquel Lyra durante agenda de campanha em Jaboatão dos Guararapes (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (21), que irá garantir o transporte intermunicipal de eleitores no segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo (25). “Pela primeira vez na história, o governo de Pernambuco está garantindo o transporte gratuito para o dia da votação tanto na Região Metropolitana como pelo transporte intermunicipal”, afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais.

A Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já determina a gratuidade do transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, como é o caso do serviço metropolitano, mas não inclui a modalidade rodoviária, que será oferecida pelo governo de Pernambuco para eleitores residentes no Grande Recife cujas seções eleitorais estão em outras regiões do estado.

Ao Diario, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) já havia esclarecido, na última semana, que os transportes intermunicipais urbano e rodoviário distinguem-se por características estruturais dos veículos, e que a legislação eleitoral condiciona a oferta apenas aos casos em que exista uma concessão pública para o serviço.

Serão beneficiados pela oferta do governo estadual, com passagens de ida e volta, eleitores da Zona da Mata e do Agreste, para quem os bilhetes serão válidos somente para o domingo. Já aos eleitores do Sertão será disponibilizada a opção de ida ainda no sábado (24) que precede o segundo turno, a partir das 18h. Em ambos os casos, a volta para a capital pernambucana está restrita até as 21h.

Ainda de acordo com o governo, para garantir o bilhete, o eleitor deverá se dirigir às empresas que operam na rota desejada entre a sexta-feira (23) e o domingo, portando título de eleitor e um documento de identificação. A oferta é limitada ao quantitativo de assentos disponíveis e que são oferecidos pelas concessionárias em dias úteis normais. O total não foi detalhado.

O governo informou que a decisão é resultado de reuniões com empresas que integram o sistema rodoviário e que contou com estudos técnicos de viabilidade operacional e financeira. Questionado pelo Diario sobre quais empresas atendem à oferta e se ela também é válida em qualquer cidade em Pernambuco, o governo informou que maiores detalhes serão disponibilizados na quinta-feira (22).

Pela manhã, representantes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) informaram ter entrado com uma ação judicial no Tribunal Regional Eleitoral pedindo o envio de determinação judicial exigindo a oferta da gratuidade intermunicipal por parte do governo do Estado. Ao Diario, o TRE-PE esclareceu que a representação entrou com uma petição cível, mas que o pedido não chegou a ser despachado.



