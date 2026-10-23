Lula e Flávio podem empatar no 2º turno? Entenda o que determina a lei eleitoral

Para haver empate, os presidenciáveis precisam terminar o 2º turno com o mesmo número exato de votos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos à Presidência da República (EVARISTO SA / AFP)

Após a divulgação da pesquisa Datafolha, na noite de quinta-feira (22), em que os candidatos à presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 50% dos votos válidos cada, o Google Trends, plataforma de análise de tendências, registrou o aumento do interesse sobre o que acontece se o segundo turno das eleições terminar empatado.

A hipótese de empate é praticamente improvável, pois para isso ocorrer é preciso que Lula e Flávio terminem o segundo turno com o mesmo número exato de votos. Considerando que são 158.745.502 eleitores aptos a votar em todo o país, a probabilidade de empate é matematicamente irrisória.

No entanto, no caso de existir o empate, a vitória seria de Lula, conforme previsto na Lei n°4.737, o Código Eleitoral. De acordo com o Artigo 110 da norma, “em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945 e Flávio, em 30 de abril de 1981.

