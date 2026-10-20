Obras de esgotamento sanitário interditam trecho de avenida em Olinda e alteram itinerários de ônibus
A intervenção ocorrerá nas proximidades da Praça Lucinaldo, no sentido Jardim Atlântico, das 21h às 5h do dia seguinte, com previsão de conclusão em 29 de outubro
Publicado: 20/10/2026 às 14:09
As mudanças nos itinerários serão em cinco linhas de ônibus (Foto: Divulgação/Conorte)
Com a continuidade das obras de implantação da rede coletora de esgoto, haverá a interdição total de um trecho da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, a partir desta terça-feira (20). A intervenção ocorrerá nas proximidades da Praça Lucinaldo, no sentido Jardim Atlântico, das 21h às 5h do dia seguinte, com previsão de conclusão em 29 de outubro.
De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), houve recebimento de ofício pela empresa ENGEKO Engenharia, solicitando a interdição temporária, com isso, será necessário mudanças nos itinerários de cinco linhas de ônibus que circulam pela região.
Linha 1973 – Casa Caiada
No sentido Cidade/Subúrbio, os ônibus seguirão pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Rua da Glória, Avenida Ministro Marcos Freire e Rua Professor Fernando César Andrade. Em seguida, o percurso será alterado para a Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Avenida Doutor José Augusto Moreira, Rua Carlos Nigro e retorno à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, seguindo até a Praça Procurador Pedro Jorge e o terminal.
Linhas 030 – TI Rio Doce/Barrra de Jangada;
882 – TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti);
1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel); e
1986 – TI PE-15/TI Rio Doce
No sentido Rio Doce, os ônibus passarão pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Avenida Doutor José Augusto Moreira e Rua Carlos Nigro. Depois, retornarão à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, com retorno na Praça Procurador Pedro Jorge, seguindo pela Avenida Fagundes Varela e Rua Catulo da Paixão Cearense.
Linha 1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada)
No sentido Rio Doce, o itinerário será desviado a partir da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, com passagem pela Avenida Doutor José Augusto Moreira e Rua Carlos Nigro. Os veículos retornarão à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, farão o retorno na Praça Procurador Pedro Jorge e seguirão pela Avenida Fagundes Varela e Rua Graciliano de Souza.
Os usuários das linhas afetadas devem ficar atentos às alterações temporárias e considerar possíveis mudanças no tempo de deslocamento durante o período das obras.