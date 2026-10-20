Obras de esgotamento sanitário interditam trecho de avenida em Olinda e alteram itinerários de ônibus

A intervenção ocorrerá nas proximidades da Praça Lucinaldo, no sentido Jardim Atlântico, das 21h às 5h do dia seguinte, com previsão de conclusão em 29 de outubro

As mudanças nos itinerários serão em cinco linhas de ônibus (Foto: Divulgação/Conorte)

Com a continuidade das obras de implantação da rede coletora de esgoto, haverá a interdição total de um trecho da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, a partir desta terça-feira (20). A intervenção ocorrerá nas proximidades da Praça Lucinaldo, no sentido Jardim Atlântico, das 21h às 5h do dia seguinte, com previsão de conclusão em 29 de outubro.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), houve recebimento de ofício pela empresa ENGEKO Engenharia, solicitando a interdição temporária, com isso, será necessário mudanças nos itinerários de cinco linhas de ônibus que circulam pela região.

Linha 1973 – Casa Caiada

No sentido Cidade/Subúrbio, os ônibus seguirão pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Rua da Glória, Avenida Ministro Marcos Freire e Rua Professor Fernando César Andrade. Em seguida, o percurso será alterado para a Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Avenida Doutor José Augusto Moreira, Rua Carlos Nigro e retorno à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, seguindo até a Praça Procurador Pedro Jorge e o terminal.

Linhas 030 – TI Rio Doce/Barrra de Jangada;

882 – TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti);

1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel); e

1986 – TI PE-15/TI Rio Doce

No sentido Rio Doce, os ônibus passarão pela Avenida Carlos de Lima Cavalcante, Avenida Doutor José Augusto Moreira e Rua Carlos Nigro. Depois, retornarão à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, com retorno na Praça Procurador Pedro Jorge, seguindo pela Avenida Fagundes Varela e Rua Catulo da Paixão Cearense.

Linha 1960 – TI Rio Doce/Maria Farinha (Casa Caiada)

No sentido Rio Doce, o itinerário será desviado a partir da Avenida Carlos de Lima Cavalcante, com passagem pela Avenida Doutor José Augusto Moreira e Rua Carlos Nigro. Os veículos retornarão à Avenida Carlos de Lima Cavalcante, farão o retorno na Praça Procurador Pedro Jorge e seguirão pela Avenida Fagundes Varela e Rua Graciliano de Souza.

Os usuários das linhas afetadas devem ficar atentos às alterações temporárias e considerar possíveis mudanças no tempo de deslocamento durante o período das obras.



