O resgate aconteceu após veículo descer uma ribanceira de 50 metrôs e capotar sucessiva vezes nesta quarta-feira (30), em Escada, na Mata Sul de Pernambuco

Idoso é resgatado de helicóptero após máquina agrícola capotar em Escada, na Mata Sul de Pernambuco (Ascom/PRF)

Um idoso de 60 anos foi resgatado de helicóptero após capotar com uma máquina agrícola e descer uma ribanceira de 50 metros nesta quarta-feira (29), no município de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acionamento foi realizado por volta das 11h10. Segundo informações repassadas à corporação, o homem fazia uma manobra com uma carregadora de cana-de-açúcar quando perdeu o controle do equipamento e desceu a ribanceira. Durante a descida, o veículo capotou diversas vezes.

Com os capotamentos sucessivos, a vítima foi lançada para fora da máquina e ficou presa sob o veículo.

O homem foi resgatado por colegas de trabalho que estavam no local do incidente. Em seguida, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Durante o primeiro atendimento, foi constatado que ele havia sofrido traumas no tórax e no abdômen.

Após ser estabilizada, a vítima foi socorrida no helicóptero da PRF/Samu para o Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, onde recebeu atendimento especializado.

