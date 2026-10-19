° / °
Vida Urbana
RECIFE

"Foi vítima de violência policial", diz defesa de idosa presa em ônibus no Recife

Advogado Pedro Josephi afirma que Maria José da Silva, de 69 anos, foi retirada à força do coletivo e contesta relato de injúria racial

Adelmo Lucena

Publicado: 19/10/2026 às 17:11

Seguir no Google News

Idosa foi detida por policiais militares em ônibus no Recife após ato a favor de Lula (PT)/Foto: Reprodução/Whatsapp

Idosa foi detida por policiais militares em ônibus no Recife após ato a favor de Lula (PT) (Foto: Reprodução/Whatsapp)

A defesa da passageira Maria José da Silva, de 69 anos, presa após uma discussão em um ônibus no Terminal Integrado da Macaxeira, na Zona Norte do Recife, afirma que a idosa foi vítima de violência policial e abuso de autoridade. O caso aconteceu no sábado (17) após um ato pró-Lula (PT) e envolveu uma policial militar e o motorista do coletivo.

Segundo o advogado Pedro Josephi, que integra o grupo responsável pela defesa, a mulher foi retirada à força do coletivo, algemada e colocada em uma viatura após se recusar a deixar o veículo. Os advogados pretendem ajuizar uma ação contra o Estado e as autoridades envolvidas na ocorrência.

“Dona Maria José, pelo contrário, foi vítima de violência policial, de abuso de autoridade e de abuso do poder do Estado”, declarou Josephi.

A passageira foi conduzida à Central de Plantões da Capital (Ceplanc) após um desentendimento envolvendo uma bandeira política em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) afirma que ela causou tumulto, resistiu às orientações dos agentes, ofendeu uma policial militar e teria feito declarações de cunho racial.

De acordo com o advogado, o conflito começou quando o motorista pediu que Maria José deixasse a parte dianteira do ônibus, onde estaria interferindo no campo de visão do condutor, ou se deslocasse para outra área. A defesa afirma que, após a chegada da polícia, a passageira foi informada de que a viagem só continuaria se ela saísse do coletivo.

“Era uma pessoa idosa, de quase 70 anos, que já estava embarcada e que não cometeu nenhum tipo de ilicitude, ilegalidade ou contravenção, nada”, afirmou Josephi, ao contestar a necessidade da intervenção policial e a forma como a mulher foi retirada do ônibus.

Um dos pontos questionados pelos advogados é a alegação de que Maria José teria cometido injúria racial contra uma policial militar. Segundo Pedro Josephi, a passageira não fez ofensas racistas e apenas questionou a atuação da agente durante a abordagem.

“O que ela questionou à policial feminina, no momento de sua prisão ilegal, foi: ‘Você, uma mulher jovem e negra, me prendendo? Eu tenho a idade de ser sua avó, e você prendendo outra mulher negra’”, relatou o advogado.

A PMPE informou, em nota, que a mulher teria feito declarações de cunho racial, mas não detalhou quais foram as falas atribuídas a ela. Segundo a defesa, a acusação de injúria racial não foi mantida no procedimento policial. A Polícia Civil informou que a idosa foi detida por desacato e desobediência e que o caso está sob investigação.

Pedro Josephi também afirma que os advogados precisaram acompanhar o caso durante a madrugada para que o procedimento fosse revisto pela autoridade policial. Segundo ele, a equipe tomou conhecimento de que Maria José estava na carceragem e foi à Central de Plantões para intervir.

“Passamos até as 3h da manhã do sábado lá na Central de Plantões, para que fosse refeito o procedimento, porque ela não iria ser acusada de injúria racial sem que isso tivesse efetivamente acontecido”, disse.

Advogados pretendem acionar o Estado

A defesa afirma que pretende buscar responsabilização pelas circunstâncias da abordagem e da condução da passageira à delegacia. Para Josephi, a atuação dos policiais foi marcada por abuso de autoridade e discriminação.

O advogado afirmou ainda que os integrantes do grupo de defesa reuniram recursos para pagar a fiança e que pretendem solicitar a devolução do valor. Na avaliação dele, a cobrança não deveria ter ocorrido nas circunstâncias do caso.

O Conorte, responsável pela operação da linha, informou que o motorista pediu que a passageira se afastasse da área de visão do retrovisor lateral ou embarcasse pela porta do meio. Segundo a empresa, após tentativas de diálogo sem sucesso, a equipe operacional acionou a Polícia Militar.

Veja também:

A PMPE, por sua vez, declarou que os policiais foram chamados para intervir em uma ocorrência envolvendo uma passageira que causava tumulto no interior do ônibus e que o apoio da GT Mulher foi solicitado para conduzi-la à delegacia e adotar as medidas legais cabíveis.

A defesa afirma que pretende levar o caso à Justiça, enquanto a ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.

idosa , ônibus , policial , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP