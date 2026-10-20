Seis suspeitos são presos por dar golpe em idosa no Sertão de Pernambuco

Grupo teria usado documentos falsos e cheque devolvido para obter equipamento avaliado em R$ 25 mil e levá-lo para a Paraíba

MPPE obtém prisão preventiva de seis suspeitos de aplicar golpe contra idosa (Foto: Magnific)

Seis suspeitos de aplicar um golpe contra uma idosa na zona rural de Verdejante, no Sertão de Pernambuco, tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo a denúncia, o grupo teria usado identidades falsas e um cheque devolvido por divergência de assinatura para obter um trator agrícola e uma grade de arado, avaliados em R$ 25 mil, e transportar os equipamentos para a Paraíba.

O crime ocorreu no Sítio Cacimba, onde a vítima mora. De acordo com as investigações, os suspeitos atuaram de forma organizada para concretizar a fraude e deixar o local com o maquinário.

Os seis foram denunciados por estelionato qualificado e participação em organização criminosa. As investigações apontam que o grupo também teria envolvimento em golpes patrimoniais em outros estados do Nordeste.

A prisão preventiva foi decretada pela Vara Única da Comarca de Verdejante para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Os suspeitos ainda respondem às acusações, e a culpa deverá ser determinada pela Justiça.