Boa Viagem tem esquema especial de trânsito nesta quinta para o "Bloquinho do 22"

As alterações temporárias foram anunciadas pela CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife) e vão contar com desvios e bloqueios durante a ação

Concentração será na Pracinha de Boa Viagem a partir das 17h (Maurício Ferry/ DP Foto)

O trânsito do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, terá um esquema especial em função do ato eleitoral “Bloquinho do 22”. A informação foi anunciada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Algumas regiões da localidade terão bloqueios e desvio de tráfego a partir das 17h, segundo a corporação. Os pontos estarão localizados na Avenida Boa Viagem com Rua João Cardoso Aires, Rua Setúbal com Rua João Cardoso Aires, Rua Verdes Mares com Rua Setúbal, Rua Professor Mário de Castro com Rua Setúbal, Rua Doutor Vicente Gomes com Rua Setúbal, Rua Barão de Souza Leão com Avenida Boa Viagem.

A operação visa “promover a segurança e a fluidez do trânsito”, segundo a CTTU, e vai ocorrer até a dispersão do público presente.

A caminhada tem início previsto para às 19h, na Pracinha de Boa Viagem, e segue no contrafluxo da Avenida Boa Viagem até o Parque Dona Lindu. A previsão é de que o evento seja encerrado às 21h30.

A CTTU orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a redobrar a atenção à sinalização temporária e às orientações dos agentes de trânsito durante a operação. Sempre que possível, os condutores devem evitar as áreas diretamente impactadas pelo evento e utilizar rotas alternativas.

Em caso de dúvidas ou para solicitar apoio de trânsito, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.



