Serviços da Prefeitura do Recife estão suspensos temporariamente

Entre os portais suspensos estão o Portal da Transparência e o Conecta Recife. A ação segue orientações dos órgãos de segurança cibernética do Governo Federal

Aplicativo Conecta Recife (Foto: Gilberto Luiz/PCR)

Os serviços do Portal da Transparência, o Conecta Recife Web, o Recife em Dia, o Portal de Compras, os sistemas de Licenciamento e Agenda, o SEI e o Diário Oficial do Município do Recife, todas da Prefeitura do Recife, estão temporariamente suspensos.

O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (22), pela Empresa Municipal de Informática (Emprel). De acordo com a Empresa, eles estão nforma seguindo orientações dos órgãos de segurança cibernética do Governo Federal.

“A medida é preventiva e ocorre em razão da identificação de vulnerabilidades críticas que afetam sistemas utilizados por instituições públicas em diferentes países”.

Ainda segundo a nota enviada, as equipes técnicas da Emprel estão trabalhando para garantir o restabelecimento gradual dos serviços, com a maior brevidade possível.

“A Prefeitura reforça que a decisão tem como prioridade proteger os dados dos cidadãos, preservar a integridade dos sistemas e assegurar a continuidade dos serviços públicos com segurança, evitando prejuízos à população a longo prazo”.



Os serviços digitais do Governo de Pernambuco não foram afetados pela vulnerabilidade na linguagem PHP. De acordo com a Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI-PE), o governo do estado atua para conter riscos e blindar a infraestrutura tecnológica de seus portais oficiais.