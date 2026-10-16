Ação social oferece serviços gratuitos de saúde e bem-estar em Garanhuns no sábado (17)

Evento no Parque Euclides Dourado terá atendimento de enfermagem, serviços de beleza, recreação infantil, oficina de plantio e arrecadação de alimentos

Programação ocorre no Parque Euclides Dourado. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

Uma ação social com serviços gratuitos de saúde, bem-estar e educação ambiental será realizada neste sábado (17), das 8h às 12h, no Parque Euclides Dourado, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A programação inclui orientações de saúde, atendimento de enfermagem, serviços de beleza, atividades recreativas para crianças e coleta de lixo eletrônico.

Batizado de Dia do Cuidar, o evento é aberto ao público e é promovido pela Green Paperless, empresa do ecossistema MV. As atividades serão distribuídas em seis espaços temáticos, com propostas voltadas ao autocuidado, à saúde preventiva, à sustentabilidade e à convivência comunitária.

Na área de saúde, os participantes terão acesso a orientações nutricionais, dicas de exercícios físicos e serviços de enfermagem, com apoio da empresa S10. Já o espaço dedicado ao bem-estar oferecerá serviços de barbeiro, massagens e limpeza de pele.

Para as crianças, a programação prevê recreação e uma oficina de plantio, com atividades voltadas ao contato com a natureza. O evento também contará com distribuição gratuita de frutas e água.

A iniciativa inclui ainda uma ação de arrecadação de alimentos não perecíveis e coleta de equipamentos eletrônicos descartados. As doações de alimentos serão destinadas à iniciativa solidária, mas o release não informa quais instituições receberão os itens arrecadados.

A programação prevê o recolhimento das cascas das frutas consumidas no local para transformação em adubo orgânico.

Serviço

O quê: Dia do Cuidar - ação social com serviços gratuitos

Quando: Sábado (17), das 8h às 12h

Onde: Parque Euclides Dourado, em Garanhuns

Entrada: Gratuita