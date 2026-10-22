Trump diz que Google recusou pedido para renomear Atlântico como 'Oceano Americano'

Segundo Trump, a empresa argumentou que os oceanos abrangem muitos países e, por isso, não atenderia à solicitação

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump (JIM WATSON/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira, 21, que o CEO do Google, Sundar Pichai, recusou seu pedido para renomear o Oceano Atlântico como "Oceano Americano". Segundo Trump, a empresa argumentou que os oceanos abrangem muitos países e, por isso, não atenderia à solicitação.

"Eu disse: 'Sundar, estou pensando no Oceano Atlântico. Você consegue fazer isso?' 'Não, não, não, desta vez não vou fazer isso'", relatou Trump durante um comício na Carolina do Sul.

Segundo o presidente dos EUA, Pichai justificou a recusa dizendo que os oceanos "são diferentes" por abrangerem diversos países.

Trump também mencionou as mudanças feitas pelo Google Maps após determinações de seu governo. Em janeiro de 2025, a empresa alterou para "Golfo da América" o nome do Golfo do México exibido no serviço para usuários nos Estados Unidos.

A mudança ocorreu após Trump assinar uma ordem executiva para renomear o golfo. A alteração foi aplicada nos mapas norte-americanos, enquanto usuários de outros países continuaram a ver a denominação "Golfo do México".