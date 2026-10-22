Previsão do tempo para esta quinta-feira (22) indica chuva fraca a moderada em parte de Pernambuco

A quinta-feira (22) será de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva na Região Metropolitana do Recife (RMR), nas zonas da Mata Norte e Sul e no Agreste

A previsão é de chuvas fracas em grande parte do Estado (Divulgação)

A quinta-feira (22) será de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia em diferentes regiões de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na Região Metropolitana do Recife, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 23°C e 31°C.

Na Mata Norte, também há previsão de tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os termômetros devem marcar entre 21°C e 31°C.

Na Mata Sul, o tempo permanece parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura varia entre 21°C e 30°C.

No Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada à tarde e à noite. A mínima prevista é de 18°C, e a máxima chega a 31°C.

No Sertão de Pernambuco, a previsão indica chuva fraca, enquanto no Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, não há previsão de chuva. No Sertão, os termômetros podem chegar a 37º.