Escola de Jaboatão é invadida três vezes e suspende aulas após furtos

Unidade em Candeias teve aparelhos de ar-condicionado e ventiladores levados. Prefeitura anunciou reforço nas rondas de segurança

Escola é alvo de diversos furtos em Candeias, em Jaboatão (Foto: Reprodução/Instagram)

A sequência de invasões à Escola Municipal Oscar Moura, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, levou à suspensão das aulas nesta semana. A unidade foi alvo de três ocorrências neste ano e teve aparelhos de ar-condicionado e ventiladores furtados nos episódios mais recentes, registrados durante o fim de semana.

Imagens do circuito de segurança mostram suspeitos circulando pelas dependências da escola em diferentes momentos. Em uma das gravações, um homem aparece retirando um aparelho de ar-condicionado.

Em outro registro, um suspeito quebra o vidro de uma janela para entrar no almoxarifado, mas deixa o local após ouvir a presença de funcionários.

Com turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, a escola atende mais de 20 classes. Os episódios têm provocado prejuízos à rotina escolar e comprometido o andamento das atividades pedagógicas.

Em nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lamentou os furtos e informou que a unidade dispõe de profissionais de portaria, além de rondas da Guarda Civil Municipal (GCM) e do policiamento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

De acordo com a gestão municipal, a direção da escola acionou a Polícia Militar para solicitar o aumento das rondas e procurou a Polícia Civil para formalizar os registros e permitir a investigação dos casos. As denúncias à PM podem ser feitas pelo 190.

A Guarda Civil Municipal intensificou as ações de segurança no entorno da unidade ao longo do dia. A administração afirmou que mantém medidas para evitar novas invasões e ampliar a proteção da comunidade escolar.