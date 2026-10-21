Professores do Recife fazem assembleia e ato em defesa da democracia nesta quarta-feira (21)

A atividade está prevista para às 14h, na Praça do Diário, localizada na área central do Recife. Logo, algumas escolas não terão atividades no horário da tarde

Professores da rede municipal do Recife realizam ato com concentração na Praça do Diário, na área central (Sandy James/DP Foto)

Professores do Recife, mobilizados pelo Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), realizam nesta quarta-feira (21) assembleia geral da categoria, seguida por um ato em defesa da democracia, da soberania nacional, da educação pública e dos direitos da classe trabalhadora. A atividade está prevista para às 14h, na Praça do Diário, localizada na área central do Recife. Logo, algumas escolas não terão atividades no horário da tarde.

Entre as pautas que devem ser discutidas na assembleia estão o financiamento da educação, o combate à privatização dos serviços públicos, a estabilidade dos servidores, a garantia do piso salarial do magistério e a valorização profissional.

“A defesa da educação pública não acontece apartada da luta pela democracia e pela soberania do nosso país. É a democracia que garante à classe trabalhadora a preservação das conquistas sociais e o direito de se organizar, reivindicar e conquistar melhores condições de vida e de trabalho”, destaca Jaqueline Dornelas, diretora do Simpere.

Outras mobilizações

Nesta quinta-feira (22), durante o plantão pedagógico nas escolas municipais, haverá atividades de mobilização e diálogo com a comunidade escolar, relacionando a defesa da educação pública às condições de trabalho e aos direitos sociais. No dia seguinte, a partir das 16h, a categoria participa de ato unificado com sindicatos e movimentos sociais, organizado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), na Praça do Derby.



