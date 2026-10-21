25 cientistas da UFPE aparecem em ranking internacional da Universidade de Stanford

Levantamento de dados da editora Elsevier utiliza indicador que avalia os 100 mil primeiros colocados entre os cientistas mais influentes do mundo ou os 2% mais bem posicionados de cada subárea

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Divulgação/UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) possui 25 cientistas entre os mais influentes do mundo, de acordo com levantamento feito pelo pesquisador John Ioannidis, da Universidade de Stanford. A pesquisa foi feita em parceria com a empresa Elsevier, que é responsável por análise de informações e dados de publicações acadêmicas.

A classificação utiliza duas listas independentes: A primeira lista (de carreira) soma as citações recebidas de 1996 a 2025 e mostra o grau de impacto das publicações ao longo dos anos. A segunda lista (ano único) utiliza apenas as citações recebidas em 2025 e mostra a relevância no período mais recente. As listas utilizam um mesmo indicador composto, que calcula da seguinte maneira:

- O total de citações;

- O índice h, que avalia produtividade e impacto;

- O índice hm, que ajusta o h pelo número de coautores;

- As citações de artigos em que o pesquisador é autor único, primeiro ou último autor (posições que costumam indicar liderança científica).

Os cientistas são classificados em 20 áreas científicas e 174 subáreas. A seleção engloba os 100 mil pesquisadores mais influentes, classificados pelo índice c (com e sem autocitações) ou por um percentual de 2% ou superior na subárea. A lista de carreira tem 243.949 pesquisadores do mundo todo, e a de ano único, 249.310.

Entre os mais bem avaliados, a UFPE possui 20 nomes na lista de carreira e 20 na lista de ano único. Quinze pesquisadores estão nas duas, o que soma 25 nomes distintos. No Brasil, o número de cientistas entre os mais é influentes chega a 1.510, 3,4% a mais que o ano anterior.

Entre as instituições brasileiras mais bem ranqueadas, a Universidade de São Paulo (USP) lidera com 282 pesquisadores, seguida por Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Cientistas da UFPE presentes no ranking:

Ulysses Paulino de Albuquerque – Departamento de Botânica

Oscar L. Malta – Departamento de Química Fundamental

Gauss Moutinho Cordeiro – Departamento de Estatística

Sergio Machado Rezende – Departamento de Física

Marcelo Tabarelli – Departamento de Botânica

Adiel Teixeira de Almeida – Departamento de Engenharia de Produção

Marcelo dos Santos Guerra Filho (aposentado) – Departamento de Botânica

Francisco Cribari-Neto – Departamento de Estatística

Cid Bartolomeu de Araújo – Departamento de Física

Alcides Nóbrega Sial – Departamento de Geologia

Renato José de Sobral Cintra – Centro Acadêmico do Agreste

Sérgio Pacheco Neves – Departamento de Geologia

Francisco de Assis Tenorio de Carvalho – Centro de Informática

Anderson Stevens Leonidas Gomes – Departamento de Física

Armando Navarro-Vázquez – Departamento de Química Fundamental

Adriano L. I. Oliveira – Centro de Informática

Monica Ferreira Costa – Departamento de Oceanografia

Teresa Bernarda Ludermir – Centro de Informática

Luana Cassandra Breitenbach Barroso Coelho – Departamento de Bioquímica

Eduardo Fontana (in memoriam) – Departamento de Eletrônica e Sistemas

Maria Tereza dos Santos Correia – Departamento de Bioquímica

Thiago Henrique Napoleão – Departamento de Bioquímica

Renato José de Sobral Cintra – Centro Acadêmico do Agreste (CAA)

André Galembeck – Departamento de Química Fundamental

Mário Barletta – Departamento de Oceanografia