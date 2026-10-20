ENEM 2026: Projeto social promove aulão gratuito de preparação para o Enem no Recife
Iniciativa oferece revisão de conteúdos, resolução de questões e atividades culturais para estudantes que buscam ingressar na universidade. Evento será realizado no dia 31 de outubro, na UFPE
Publicado: 20/10/2026 às 08:52
Inscrições para o Aulão PRU Show Enem 2026 são gratuitas, porém com vagas limitadas (Foto: Divulgação/Ewelin Melo)
Estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão a oportunidade de participar de um aulão gratuito de revisão no Recife. A iniciativa é promovida pelo Projeto Rumo à Universidade (PRU) e será realizada no dia 31 de outubro, no Clube Universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife.
O evento contará com aulas, resolução de questões, apresentações musicais e premiações, reunindo atividades de preparação para o exame e momentos de integração entre os participantes. A programação começa às 9h, com chegada prevista a partir das 8h.
A professora e coordenadora do curso, Luciana Nunes, comentou sobre a importância do aulão para os estudantes da rede pública de ensino. "O aulão acontece na antevéspera do Enem e é muito importante para os estudantes, que são todos da rede pública, terem um dia voltado para a resolução de questões. Também haverá banda, stand-up comedy, depoimentos de professores e alunos, além da distribuição de lanches e materiais. É um dia inteiro dedicado a eles", destaca.
"Os estudantes passam o ano inteiro com a gente e, nesse dia, fazemos a culminância de tudo o que foi trabalhado ao longo do ano. Também fazemos uma previsão de questões que podem cair na prova, para que eles estejam mais preparados e com os conteúdos frescos na memória", pontua. O aulão para o Enem vai além dos estudantes atendidos pelo projeto. Também são convidados alunos de toda a Região Metropolitana e também do interior, totalizando cerca 600 estudantes.
A ação integra as atividades do Projeto Rumo à Universidade, iniciativa voltada à preparação de estudantes para o ingresso no ensino superior.
Serviço
Evento: Aulão PRU Show Enem 2026
Data: 31 de outubro de 2026
Chegada: a partir das 8h
Início: 9h
Local: Clube Universitário da UFPE, Recife (PE)
Inscrições: gratuitas, com vagas limitadas
Link: [Sympla](https://www.sympla.com.br/evento/aulao-show-pru-2026/3576941)
Informações: Instagram @rumoauniversidadepru