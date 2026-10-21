Corpo é encontrado às margens do Rio Capibaribe ao lado da Ponte da Caxangá
Segundo informações extraoficiais, o corpo foi encontrado por volta das 6h30 desta quarta-feira (21) no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife
Publicado: 21/10/2026 às 10:50
O corpo foi encontrada às margens do Rio Capibaribe, nas proximidades da Ponte da Caxangá, no bairro da Várzea. (Foto: Reprodução / Redes socias)
O corpo de um homem foi encontrado, nesta quarta-feira (21), às margens do Rio Capibaribe, nas proximidades da Ponte da Caxangá, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a guarnição foi acionada na manhã desta quarta (21), que enviou uma viatura de salvamento para fazer a retirada da vítima.
Conforme informações extraoficiais, o corpo foi encontrado por volta das 6h30.
Após a retirada do corpo da área de mangue, os bombeiros informaram que a ocorrência ficou sob cuidados dos órgãos responsáveis.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência segue em andamento.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias da morte.