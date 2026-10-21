Soldado desaparecido é capturado e encaminhado à Polícia do Exército na manhã desta quarta

Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento havia sido visto pela última vez quando se dirigia ao seu posto no 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, no Recife, no sábado (17)

Pedro Gabriel trabalhava no 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga ((Reprodução/Google Street View e Reprodução/Redes Sociais))

Foi capturado na manhã desta quarta (21) o soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento, que estava desaparecido desde o último sábado e era suspeito pelo furto de um fuzil. A informação foi confirmada publicamente nas redes sociais pelo advogado do militar, Jario Santos.

"São 4h30 da manhã e estou indo até a Polícia do Exército. Temos informações de que Gabriel foi capturado, está preso, está custodiado", postou o advogado.

"A pressão que nós fizemos na imprensa e nas redes sociais surtiu efeito e as informações começaram a chegar. Vamos entender agora o que aconteceu, se existe algum crime cometido ou não. Acompanhar os próximos passos", afirmou Santos em uma série de vídeos nos stories do instagram.

"Fico feliz pela família, que estava preocupada com a integridade física desse garoto", afirma o advogado, que foi contratado pela família do soldado. "A integridade física e psicológica dele precisa ser garantida, independente do que aconteceu. Esses direitos têm que ser respeitados", ressaltou.

No último domingo, a prisão preventiva do soldado Pedro Gabriel, por furto qualificado, foi proferida pela juíza federal Maria do Socorro Leal, da Justiça Militar da União.

Na madrugada desta quarta, Pedro Gabriel apresentou-se à Polícia Civil no município de Paulista e foi encaminhado ao Exército. Ele não estava com o fuzil e as munições, que continuam desaparecidos.

Em entrevista cedida à TV Guararapes na manhã desta quarta, Jario Santos revelou que a companheira do soldado está grávida de dois meses. Ela foi detida na segunda-feira. O advogado disse ainda que o militar alega não lembrar de como saiu do 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, na noite de sábado, quando estava em serviço.

A Polícia Civil informou ao Diario que as operativas da Secretaria de Defesa Social atuaram na ocorrência em apoio ao Exército.

Em nota, o Comando Militar do Nordeste informou que Pedro Gabriel, após se entregar, "foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito, sendo posteriormente encaminhado ao 4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE), onde permanece custodiado".