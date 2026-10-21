Suspeito de balear policial civil em briga de trânsito é preso no Grande Recife

Segundo o consórcio Conorte, o policial civil foi baleado na segunda (19) por um motociclista após um desentendimento com um condutor de um carro que estava impedindo que o ônibus da linha 1928 (Maranguape II/Bacurau) seguisse viagem

Policial civil baleado durante briga de trânsito foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, em Paulista (Foto: Reprodução/Google Street View)

O motociclista suspeito de balear um policial civil de 66 anos durante uma briga de trânsito no bairro de Maranguape I, em Paulista, no Grande Recife, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). A prisão foi registrada nesta terça-feira (20), como tentativa de homicídio.

Segundo o Consórcio Conorte, empresa responsável pela operação de algumas linhas de ônibus no Grande Recife, o desentendimento que deixou o policial civil ferido aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 3h20, após um coletivo da linha 1928 (Maranguape II/Bacurau) ser impedido de seguir viagem devido a um carro que bloqueava a passagem na via.

Ainda de acordo com a empresa, o policial civil que estava no ônibus desembarcou para solicitar a retirada do veículo.

Durante a solicitação, houve um desentendimento entre os envolvidos e um homem de 39 anos, que estava em uma motocicleta, efetuou disparos contra o policial, que não estava em serviço. Após os disparos, o suspeito fugiu do local com outro veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) chegaram a ser acionadas pelo motorista do ônibus, mas, diante da gravidade dos ferimentos, o próprio condutor do coletivo decidiu socorrer o policial até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista, também em Paulista, onde a vítima ficou sob cuidados médicos.

Como o nome da vítima não foi revelado, não foi possível obter informações sobre seu estado de saúde.

Ainda na nota enviada pela PCPE, o suspeito foi encaminhado até a 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Paulista para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol) para saber se está acompanhando o caso e se há informações sobre o estado de saúde do policial, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.