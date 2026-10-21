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Náutico
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Roberto Fernandes, técnico campeão com o Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/10/2026 às 08:45

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Roberto Fernandes, ex-técnico de Náutico e Retrô/Rafael Vieira/DP Foto

Roberto Fernandes, ex-técnico de Náutico e Retrô (Rafael Vieira/DP Foto)

O Futebol Diario recebe Roberto Fernandes como convidado nesta quarta-feira (21).

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.


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