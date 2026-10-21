Recife vive forte expansão na chegada de turistas estrangeiros

Entre janeiro e setembro de 2026, Pernambuco recebeu 114.219 turistas estrangeiros pelo aeroporto de Recife, vindos através de voos internacionais diretos

Aeroporto do Recife (Foto: Aena/Divulgação)

Entre janeiro e setembro de 2026, Pernambuco recebeu 114.219 turistas estrangeiros pelo aeroporto de Recife, vindos através de voos internacionais diretos. Os dados são da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.

No mesmo período de 2025, foram 69.182 visitantes. O avanço foi de 65,1% em apenas um ano, avanço gigante. É a maior quantidade de visitantes internacionais desde 2018, pelo menos. O aeroporto dos Guararapes tem crescido e tem a perspectiva iminente de superar os 10 milhões de passageiros totais movimentados anualmente.

Salvador, que liderou a atratividade estrangeira recebeu 151.838 visitantes nos 9 primeiros meses de 2026, mas cresceu apenas 3% sobre 2025.

As 5 nacionalidades a mais visitarem Pernambuco por voos diretos são: argentinos, portugueses, uruguaios, chilenos e espanhóis. Recife possui voos diretos para todos esses países, correlação natural e direta.

Um fator interessante é que esse aumento dos visitantes ocorre em ritmo superior ao crescimento da oferta aérea internacional. Enquanto o número de assentos internacionais disponibilizados pelas companhias aéreas cresceu 41,1%, passando de 597.760 em 2025 para 843.266 em 2026 com dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, a chegada de estrangeiros avançou mais de 60%, como visto.

Assim, não se observam apenas mais assentos internacionais, mas mais turistas ocupando esses voos e esses dados podem ser explicados, por exemplo, por mais voos de companhias internacionais como a Jetsmart e Latam, que traz dezenas de milhares de argentinos e chilenos ao estado.

A comparação com o período pré-pandemia também chama atenção. Entre janeiro e setembro de 2019, Pernambuco recebeu 71.936 visitantes internacionais. Em 2026, portanto, o ritmo pré-pandêmico foi superado.

Boa parte dessa transformação tem nacionalidade conhecida: argentina.

Em 2025, Pernambuco recebeu 23.352 turistas argentinos. Em 2026, foram 54.448. O aumento supera 31 mil visitantes em apenas um ano. Sozinho, o mercado argentino respondeu por cerca de 69% de todo o crescimento internacional observado no período.

Como já escrevemos, essas quantidades devem crescer com a ampliação de voos internacionais vindos da Argentina: sobretudo Latam, Jetsmart e até então Gol*. A Jetsmart chegará a ter até 3 partidas diárias em Recife no 1º trimestre de 2027.



*A Gol deverá enxugar também voos à Argentina a partir de vários destinos do Nordeste a partir de fevereiro de 2027.

Visitantes europeus

Portugal também apresentou crescimento expressivo. O número de visitantes portugueses saltou de 11.390 para 17.839 entre 2025 e 2026, outro grande salto.

Lembramos do início dos voos da Azul para Porto em junho de 2025, segunda cidade lusitana, com excelentes taxas de ocupação.

Ainda, os espanhóis cresceram de 2.644 nos 9 primeiros meses de 2025 para 5.371 em 2026, mais que dobraram, resultado dos voos da Azul e da Ibéria para Madri. A perspectiva para final de 2026 e 2027 também é de relevante expansão uma vez que a quantidade de voos da companhia espanhola Ibéria será bem ampliada, atingindo 11 frequências semanais para Recife.

Voos aos EUA

Recife tem permanecido sem voos regulares aos EUA pelo menos desde setembro de 2025. Os voos voltaram a operar com a Azul localmente no verão 2025-2026.

Para o verão 2026-2027, a Azul retornará novamente com voos internacionais a Orlando, com duas frequências semanais.

O contexto dos voos à América do Norte não tem sido fácil, sobretudo com o crescimento dos preços do querosene de aviação (QAV), o que fez por exemplo, a Gol a anunciar também corte de voos aos EUA das bases de Brasília, Fortaleza e Belém a partir de fevereiro de 2027.

Os norte-americanos ou brasileiros expatriados que moram nos EUA foram apenas a 14ª nacionalidade a mais visitar Pernambuco em voos diretos: apenas 476 visitantes.

Perspectiva de novos voos em 2027

Recife teve até a pré-pandemia, voos da companhia aérea panamenha Copa Airlines. As operações ocorriam com boas taxas de ocupação, credenciando Recife como uma das melhores bases do Nordeste.

No pós-pandemia, porém, os voos retornaram apenas para Salvador, mesmo com comentários de representantes da companhia no Brasil, sobre a chance de retornar à Pernambuco.

Os voos em Salvador retornaram com igualmente excelentes ocupações. Da mesma forma, a Copa pode vir a suprir ligações mais facilitadas com Caribe e América do Norte, algo que está dificultado na baixa estação, dada a ausência de voos diretos do aeroporto dos Guararapes.

Recife poderia receber ainda mais voos oriundos da Europa? Seria o caso de novas companhias ligadas ao grupo alemão Lufthansa, que acabou de adquirir controle de até 49,9% da portuguesa TAP e que pode crescer ainda mais sua participação no Brasil

