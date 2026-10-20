Polícia apreende fuzil e 230 munições em investigação de violência doméstica em Carpina

Arsenal foi encontrado em residência durante cumprimento de mandado de busca. Suspeito não estava no imóvel

Polícia Civil apreende fuzil, cinco pistolas e centenas de munições durante diligência em Carpina (Foto: PCPE/Divulgação)

Um fuzil calibre 5,56 mm, cinco pistolas, uma espingarda e 230 munições foram apreendidos pela Polícia Civil de Pernambuco nesta terça-feira (20), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência em Carpina, na Mata Norte.

A diligência ocorreu no âmbito de uma investigação iniciada após uma mulher denunciar agressões físicas supostamente praticadas pelo então companheiro. O investigado não estava no imóvel durante a ação.

Além das armas e munições, os policiais apreenderam oito facas, seis carregadores de pistola, um carregador de fuzil, nove coldres, uma balaclava, três porta-carregadores de pistola, duas ampolas de anabolizantes e uma caixa de chumbinho.

Entre as 230 munições recolhidas, 91 eram de calibre 5,56 mm, 68 de calibre .45, 54 de calibre .40, 11 de calibre .380 e seis de calibre .38.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou depois que a mulher procurou a delegacia para denunciar as supostas agressões. Durante as apurações, os policiais identificaram indícios de que o investigado poderia ter acesso a armas de fogo.

Com base nas informações levantadas, a corporação solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão domiciliar, autorizado pela Vara Criminal da Comarca de Carpina. Também foi concedida medida protetiva em favor da mulher, com restrições relacionadas à eventual posse ou ao porte de armas pelo investigado.

A operação foi realizada pela Delegacia de Carpina, sob o comando do delegado Bruno Bezerra. De acordo com a Polícia Civil, o proprietário do imóvel autorizou a entrada dos policiais.

O material apreendido será incorporado ao inquérito policial para subsidiar a continuidade das investigações e a adoção das medidas legais cabíveis.