Polícia investiga droga encontrada na mochila de criança de 7 anos em escola de Belo Jardim

Criança estava com 116 pedras de crack, segundo a PM; pais foram localizados e encaminhados à delegacia

Droga estava dentro da mochila escolar (Foto: Divulgação/PMPE)

A Polícia Civil de Pernambuco investiga uma ocorrência envolvendo uma criança de 7 anos que estava com drogas dentro da mochila escolar, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Na segunda-feira (19), policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM) foram acionados para averiguar uma ocorrência dentro de uma escola municipal. No local, segundo a PM, foi constatado que a criança estava com 116 pedras de crack na mochila.



O efetivo do Grupo Tático realizou diligências e localizou os pais da criança. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Belo Jardim, onde foram adotadas as providências cabíveis.



Em nota, a Polícia Civil informou que, por meio da 104ª Circunscrição de Belo Jardim, registrou, no dia 20 de outubro, uma ocorrência de tráfico de entorpecentes no bairro Boa Vista.



Segundo a corporação, os policiais foram acionados após receberem informações de que uma criança estaria com uma substância análoga a crack em uma bolsa. A criança foi apresentada à delegacia, e o caso segue sob investigação.

De acordo com o Conselho Tutelar de Belo Jardim, a criança está com a família extensa, ou seja, aquela que vai além do núcleo familiar tradicional, incluindo outros parentes e pessoas próximas.

O que diz a Prefeitura de Belo Jardim

A Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia de Belo Jardim informa que, na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 11h, um aluno de uma escola municipal, identificou, ao retirar seus materiais escolares da mochila, objetos que não reconheceu como seus e comunicou imediatamente o fato à professora.

"A docente encaminhou o material à gestão da unidade, que adotou os procedimentos necessários, incluindo a escuta da criança, que relatou não saber como aqueles materiais haviam sido colocados em sua mochila. Diante da situação, a equipe escolar acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, que conduziu os encaminhamentos pertinentes e realizou contato com os responsáveis pelo aluno".

Ainda segundo a nota, a Secretaria de Educação também formalizou denúncia junto ao Ministério Público para que o caso seja devidamente apurado pelas autoridades competentes.

"A gestão municipal reforça que a segurança e a proteção dos estudantes são prioridades e que a situação está sendo tratada com a seriedade necessária, respeitando os protocolos e a preservação da criança envolvida".

A nota ainda salienta que além das providências já adotadas, ações educativas de prevenção e combate às drogas serão reforçadas na unidade de ensino e ampliadas para as demais unidades da rede, com o objetivo de fortalecer a orientação, a prevenção e a proteção dos estudantes.