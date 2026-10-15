Operação contra tráfico de drogas prende seis suspeitos em Caruaru

Investigação começou após apreensão de 135 kg de maconha em janeiro; polícia cumpriu ainda 10 mandados de busca e apreensão

Polícia Civil de Pernambuco deflagra "Operação INTUS" contra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Agreste (Foto: PCPE/Divulgação)

Seis pessoas foram alvo de mandados de prisão preventiva durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas no Agreste. Deflagrada nesta quinta-feira (15), a Operação INTUS também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão domiciliar em Caruaru.

As investigações começaram em janeiro deste ano, após a Polícia Militar conduzir à delegacia um suspeito flagrado com 135 quilos de maconha. O homem foi autuado em flagrante, e o caso passou a ser investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Caruaru.

Durante as diligências, os policiais solicitaram autorização judicial para acessar os dados do celular apreendido com o suspeito. A análise do material, segundo a Polícia Civil, permitiu identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e reunir provas sobre a atuação da organização.

Com base nos resultados da investigação, a polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva dos investigados, além de mandados de busca e apreensão e medidas para bloquear bens dos envolvidos. Os pedidos receberam parecer favorável do Ministério Público e foram autorizados pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru.

A operação foi coordenada pelo delegado Rodrigo Passos, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Caruaru.

Os materiais recolhidos durante as buscas serão submetidos à análise e à perícia técnica, além de encaminhados ao Núcleo de Inteligência do Agreste. O objetivo é aprofundar as apurações e concluir o inquérito policial dentro do prazo legal.