Parceria entre Correios e Detran-PE viabiliza envio da CNH física para a casa dos condutores

Documento pode ser recebido sem a necessidade de deslocamento

O serviço CNH na Porta já está em operação (Karol Rodrigues/DP Foto)

Os Correios e o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) anunciaram a parceria do serviço CNH na Porta, iniciativa que permite ao condutor receber a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física em sua residência ou em outro endereço de sua escolha.

O serviço já está em operação e pode ser solicitado através do site ou aplicativo do Detran-PE. O usuário deverá selecionar a opção "CNH na Porta", informar o endereço desejado e efetuar o pagamento da taxa de entrega, no valor de R$ 26,14.

Após a emissão, o documento passa pelas fases de preparação para postagem, incluem separação, endereçamento, etiquetagem, envelopamento e conferência. Em seguida, os envelopes são coletados e postados pelos Correios, conforme o fluxo operacional estabelecido entre as instituições.

Com a postagem via SEDEX, o usuário recebe um código de rastreamento que permite acompanhar o deslocamento da encomenda até o endereço indicado.

A adesão ao serviço é opcional. Se preferir retirar o documento presencialmente, o condutor pode realizar o agendamento sem custo adicional.