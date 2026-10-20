Feira virtual de empregos e estágios oferece cerca de 30 mil vagas para Pernambuco

Evento terá a participação de empresas nacionais e regionais

Feira conta com 15 estandes virtuais e mais de 10 palestras (Divulgação)

A décima edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio iniciou nesta terça-feira (20) e segue até quinta-feira (22). A expectativa é que 1 milhão de oportunidades de trabalho e estágio sejam ofertadas, sendo cerca de 30 mil em Pernambuco.

Além das vagas, a feira promete uma experiência completa de empregabilidade, aprendizado, networking e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho, com vagas presenciais, remotas e híbridas. Na programação, estão inclusos conteúdos que abrangem a elaboração de currículos e estratégias para entrevistas.

O evento, que conta 15 estandes virtuais, também reúne oportunidade de contato com profissionais de recursos humanos das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.

Entre as empresas que confirmaram presença estão Álamo Engenharia, AWS, Bodytech, Catho, CIEE, Globo, Grupo Amil, Grupo Tigre, IEL - Instituto Euvaldo Lodi, Infojobs, Instituto Yduqs, NUBE, Santander, Vale, XP Investimentos.

Os interessados devem se inscrever através do link: https://go.estacio.br/feira10 . O evento é gratuito.

