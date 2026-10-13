BR-232 será interditada no Curado para instalação de passarela no domingo (18)

Bloqueio está previsto para começar às 23h30 do domingo (18), no km 6,1, em frente ao Hospital Pelópidas Silveira; trânsito será parcialmente restrito a partir das 19h

BR-232 terá interdições para içamento de passarela no Curado (Foto: Divulgação)

A BR-232 será totalmente interditada nos dois sentidos, na altura do Curado, no Recife, a partir das 23h30 do próximo domingo (18), para a instalação de uma passarela metálica no km 6,1 em frente ao Hospital Pelópidas Silveira. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) é liberar a rodovia até as 0h30 da segunda-feira (19).

As alterações no trânsito começam às 19h, quando uma faixa de cada sentido será isolada para a retirada do cabeamento elétrico dos postes do canteiro central. Essa etapa deve terminar às 21h, horário previsto para o posicionamento dos guindastes que farão o içamento da estrutura, quando as vias continuarão interditadas apenas parcialmente.

Durante o bloqueio total, que começa às 23h30, o DER-PE recomenda duas rotas alternativas. Motoristas que seguem entre o Recife e o interior do estado poderão utilizar a Avenida Dr. José Rufino e a PE-007, com acesso à BR-232 em Moreno, nos dois sentidos.

Já quem se desloca entre o Recife e a Zona da Mata Norte poderá utilizar a Avenida Belmino Correia (PE-005) e o Ramal da Arena Pernambuco, com conexão à BR-408. A operação contará com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Iniciada em novembro de 2025, a construção da passarela está com quase 90% dos serviços executados, segundo o DER-PE. As estruturas de concreto das rampas laterais e os apoios da parte metálica estão concluídos, enquanto as equipes trabalham nos acabamentos das calçadas de acesso.

O prazo da obra foi prorrogado devido às chuvas registradas no primeiro semestre de 2026. A previsão atual do órgão é concluir os serviços e entregar a passarela à população em dezembro deste ano.