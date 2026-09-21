Disparos atingem terreiro durante cerimônia na comunidade do Passarinho, em Olinda

Disparos atingem terreiro durante cerimônia religiosa no bairro de Peixinhos, zona Norte do Recife (Reprodução/TV Globo)

Uma celebração religiosa foi interrompida por disparos de arma de fogo na comunidade do Passarinho, em Olinda, no sábado (19). O ataque aconteceu em um terreiro localizado na Rua Lírios do Vale, onde aproximadamente 20 pessoas participavam de um toque dedicado a Exu. Ninguém ficou ferido.

Segundo o relato de testemunhas, um homem que estava do lado de fora da residência teria gritado “Macumba aqui não” antes de atirar. Os participantes ouviram cerca de quatro disparos e, em seguida, barulhos de pedras lançadas contra o telhado do imóvel.

Registros feitos pelos integrantes do terreiro mostram marcas dos tiros no portão de ferro, no muro de tijolos e na parede frontal da casa. Três cápsulas de munição foram encontradas na área externa.

Ainda de acordo com informações repassadas à Polícia, os disparos ocorreram por volta das 14h10. A Polícia Militar foi acionada e chegou ao endereço às 16h45, quando os policiais registraram a ocorrência e recolheram as cápsulas.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do 11º Batalhão foi enviada ao local após ser acionada para atender a uma ocorrência de disparos na entrada da residência, que também funciona como centro espírita.

Conforme a corporação, os responsáveis pelo ataque já haviam deixado o local quando os policiais chegaram. Foram realizadas rondas e diligências na região para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi capturado.

