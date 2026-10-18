Passageira é detida após tumulto em ônibus no Terminal da Macaxeira

Segundo a PM, a mulher teria resistido à abordagem e feito declarações de cunho racial contra uma agente

Passageira teria apresentado resistência (Reprodução/Instagram)

Uma passageira foi detida, neste sábado (17), pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) após causar tumulto em ônibus no Terminal da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Por nota, a PM-PE informou que a mulher teria resistido à abordagem e feito declarações de cunho racial contra uma policial militar. O caso foi registrado pelo 11º Batalhão da PM.

Ainda segundo o comunicado, enviado ao Diario de Pernambuco, a corporação foi acionada para intervir em uma ocorrência no interior de um ônibus no Terminal da Macaxeira, onde uma passageira estaria causando tumulto e transtornos aos demais usuários.

Na ocasião, a pasageira teria apresentado forte resistência às orientações dos policiais e passou a proferir ofensas verbais contra uma agente e, segundo a corporação, teria feito declarações de cunho racial. "Diante dos fatos, foi solicitado o apoio da GT Mulher para conduzi-la à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis."

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que a mulher é retirada por policiais de dentro do coletivo. A passageira estava balançando uma bandeira política e cantano, de acordo com a publicação, na parte dianteira do veículo.

O motorista do ônibus teria solicitado que ela se deslocasse para a parte traseira, contudo, a mulher se recusou.

Com a negativa, o condutor se recusou a seguir viagem, o que teria provocado uma discussão, sendo necessário acionar a Polícia Militar para a retirada passageira.