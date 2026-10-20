Abandono de ambulâncias é investigado em São Lourenço da Mata

Ministério Público apura possível dano ao erário e falta de conservação da frota municipal; Secretaria de Saúde informou que apenas sete dos 24 veículos estavam em operação

Prefeitura de São Lourenço da Mata (Maurício Ferry/DP Foto )

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um inquérito civil para investigar o abandono de ambulâncias na garagem da Prefeitura de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O procedimento busca apurar possível depreciação do patrimônio público e dano aos cofres municipais, além de identificar eventuais responsáveis pela falta de manutenção e conservação dos veículos.

De acordo com a portaria assinada pela promotora de Justiça Danielle Ribeiro Dantas de Carvalho Clementino, da 1ª Promotoria de Justiça Cível de São Lourenço da Mata, a Secretaria Municipal de Saúde informou, por meio do Ofício nº 756/2025, que, de uma frota de 24 ambulâncias, apenas sete estavam em operação. Outras 15 estavam paradas para manutenção, enquanto duas foram consideradas inutilizáveis.

A investigação teve origem em uma denúncia sobre o sucateamento de veículos de emergência. Segundo o MPPE, a situação pode comprometer a prestação de serviços essenciais de saúde à população.

O Ministério Público também aponta que a falta de conservação dos bens públicos, permitindo sua deterioração ou perecimento, pode configurar, em tese, ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, conforme o artigo 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.429/1992.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Lourenço da Mata em busca de posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.