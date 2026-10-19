MPPE investiga possível violação da laicidade do Estado na realização de culto no Hemope
Inquérito civil do Ministério Público de Pernambuco foi instaurado para apurar realização de culto religioso nas dependências do Hemope, conduta vedada pela legislação
Publicado: 19/10/2026 às 16:59
Hemope fica localizado no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife (Google/Street View)
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um inquérito civil para apurar possível violação da laicidade do Estado no Hemope (Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco), na Zona Norte do Recife. A investigação foi aberta no dia 15 de outubro pela Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Direitos Humanos), após a denúncia de que um culto religioso teria sido realizado nas dependências da instituição.
O Hemope é uma organização de caráter científico, educacional e assistencial, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Na portaria de instauração do procedimento, o MPPE lembra que é vedado aos entes federados estabelecer cultos religiosos ou manter com entidades religiosas relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
“A República Federativa do Brasil constitui-se como um Estado laico, não confessional, em que se opera a separação política entre o Estado e as instituições religiosas, sendo assegurada a liberdade religiosa e de consciência a todos os cidadãos, sem privilégio ou prejuízo a nenhuma crença, e que a proteção às manifestações religiosas é um dever estatal e pilar da democracia”, escreveu o 7º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania, Westei Conde y Martin Junior.
Ele também pontuou que, embora assegurada a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis de internação coletiva, o exercício de práticas religiosas em unidades públicas de saúde não pode interferir na rotina de tratamento dos pacientes, impor a participação de funcionários, tampouco ocasionar qualquer tipo de constrangimento ou favorecimento em desrespeito à liberdade religiosa de terceiros. Dentre as primeiras diligências do processo, o MPPE determinou que a diretoria do Hemope preste esclarecimentos sobre os fatos denunciados.
Posicionamento
Por meio de nota, a Fundação Hemope disse à reportagem que, "após solicitação de um grupo de servidores", disponibilizou um espaço externo na unidade das Graças, na Zona Norte do Recife, para a realização de culto religioso. "A atividade ocorreu em um domingo, foi destinada exclusivamente aos interessados e conduzida de forma voluntária, fora do horário regular de trabalho, sem qualquer obrigatoriedade de participação ou interferência na prestação dos serviços da instituição", acrescenta o posicionamento.
De acordo com o Hemope, os esclarecimentos sobre as atividades já foram prestados ao MPPE desde fevereiro de 2026. "A Fundação esclarece que respeita a liberdade religiosa e não pratica discriminação, mantendo-se aberta a outras manifestações religiosas, em respeito à diversidade de crenças e ao direito de todos de expressarem sua fé", acrescenta a instituição.