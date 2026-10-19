Prefeitura de Dormentes, no Sertão, é investigada por festa ocorrida na emergência da seca

Evento Caprishow 2026, realizado em Dormentes, no Sertão de Pernambuco, contou com atrações como Jonas Esticado e Rey Vaqueiro, no mês de maio, em período de calamidade

Caprishow 2026 foi realizado em maio deste ano (Divulgação)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) investiga se a Prefeitura de Dormentes, no Sertão de Pernambuco, gastou excessivamente na contratação de atrações para o Caprishow, realizado entre os dias 18 e 24 de maio. De acordo com a Promotoria de Afrânio, que abriu o inquérito civil no dia 30 de setembro, o evento aconteceu durante período de calamidade pública, situação de emergência por causa da seca e dificuldades financeiras para o município.

Por meio do Portal Tome Conta, a reportagem localizou os empenhos referentes ao evento, descrito pela prefeitura como “a maior feira, exposição e leilão” de animais do Brasil. Dentre os pagamentos, chamam atenção os valores dos cachês dos artistas Jonas Esticado e Rey Vaqueiro, que receberam, respectivamente, R$ 300 mil e R$ 350 mil da festa.

O evento também contou com shows de Cavaleiros do Forró e Pedrinho Pegação, ambos contratados por R$ 180 mil. Também se apresentaram

Toca do Vale, Canindé, Guilherme Ferri, Sérgio do Forró, Deivinho Novaes, JM Puxado, Tayrone, Ranieri e Vilões do Forró.

O procedimento foi instaurado após uma denúncia enviada para a ouvidoria da promotoria, segundo a qual supostas irregularidades e “gastos exorbitantes” teriam sido praticados pela prefeitura na realização da festa. A notícia de fato questiona a razoabilidade dos gastos e aponta potencial comprometimento da execução de políticas públicas essenciais e obrigações constitucionais prioritárias, sobretudo nas áreas de saúde, educação e abastecimento hídrico.

“A realização de despesas expressivas com festividades em cenários de escassez hídrica e decretação de emergência exige criterioso exame quanto à legitimidade da despesa e à preservação dos serviços públicos prioritários da população sertaneja”, diz a portaria de instauração do procedimento.

O MPPE requere que a Prefeitura de Dormentes envie, em até 10 dias úteis, o fornecimento do montante global gasto com o festival, além de cópia integral dos processos licitatórios, inexigibilidades, dispensas e fontes de custeio. Também foram solicitados decretos de Emergência/Calamidade Pública por seca e estiagem vigentes no exercício de 2026.



Procurada por e-mail, a Prefeitura de Dormentes não se posicionou sobre o caso até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.