Soldado do Exército Brasileiro está desaparecido desde sábado (17); família faz apelo nas redes sociais

Jovem teria fugido com um fuzil e 20 munições do 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, no Recife

Pedro Gabriel está desaparecido desde sábado (17). Paradeiro do jovem é desconhecido (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem soldado do Exército Brasileiro está desaparecido desde sábado (17). O rapaz, chamado Pedro Gabriel, de 20 anos, teria fugido do 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, no Recife, durante a madrugada, levando um fuzil calibre 7,62 mm e 20 munições. Até o momento, o paradeiro de Gabriel é desconhecido.

O local, é uma base militar onde ficam armazenados suprimentos, munições e armas.

O advogado da família, Jario Santos, gravou um vídeo ao lado dos pais reforçando o apoio e fazendo um apelo a todos que possam contribuir com informações sobre a localização e a segurança do soldado.

”Independentemente do que tenha acontecido, você tem direitos assegurados pela Constituição Federal, incluindo o direito à defesa, ao devido processo legal e ao respeito à sua integridade física e psicológica”, reforçou o advogado.

A mãe do jovem, Tamires Ferreira, no mesmo vídeo gravado pelo advogado e visivelmente abalada, implorou para que o filho apareça. ”Filho, onde quer que você esteja, estou de braços abertos esperando o seu retorno. Eu só quero te abraçar, vai dar tudo certo. A sua família está aqui.”

Nas redes sociais circulam imagens de que soldados do exército teriam ido na noite deste domingo (18), para o bairro de Pau Amarelo, em Paulista. O advogado da família afirmou que é onde fica a casa da avó do soldado, com quem ele morava.

Em nota a Polícia Militar de Pernambuco informou que está apoiando o Exército Brasileiro nas buscas. Já a Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de desaparecimento de um homem de 20 anos e a investigação segue pela Delegacia de Pessoa Desaparecida do DHPP.

Nesta segunda-feira, o Comando Militar do Nordeste divulgou uma nota oficial sobre o caso:

O Comando Militar do Nordeste informa que no último sábado, 17 de outubro de 2026, o Soldado Pedro Gabriel Bezerra do Nascimento evadiu-se do 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga (Recife - PE), durante o serviço de sentinela do quartel, levando consigo um fuzil modelo 7,62 milímetros e 20 munições.

Diante da ocorrência foram adotadas as providências administrativas e legais cabíveis, incluindo a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM), destinado à apuração das circunstâncias do fato e de eventuais responsabilidades penais.

No último domingo, 18 de outubro de 2026, deu-se início uma operação conjunta entre o Comando Militar do Nordeste e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para a realização de diligências.

Também foi criado um canal de denúncias que pode ser utilizado por qualquer cidadão que tenha informações relevantes sobre a localização do militar e/ou do armamento. Canal para denúncias (whatsapp): (81)9.9157-3839 ou 0800 358 0008.

O Comando Militar do Nordeste reafirma que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e está empenhando todos os meios, com o apoio dos órgãos estaduais de segurança pública, para localizar o soldado e recuperar o referido material.