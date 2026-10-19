Deputado de SP é detido após atirar em balada; jornalista Fred Bruno teria sido atingido

Incidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19) em uma boate do Itaim Bibi. Fred Bruno não quis registrar boletim de ocorrência e passa bem

Deputado da Alesp faz parte da chamada bancada evangélica de São Paulo (Divugação/Polícia Militar-SP e Reprodução / Facebook)

Uma confusão em um bar na Zona Sul de São Paulo envolvendo o deputado estadual Marcelo Aguiar (PL-SP), terminou com a detenção do parlamentar. De acordo com a Polícia Civil-SP, uma arma que estava em posse de Aguiar acabou sendo disparada acidentalmente e atingido de raspão o pé do jornalista e influenciador Fred Bruno.

O incidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19) em uma boate do Itaim Bibi, área nobre da capital paulista. Fred Bruno não quis registrar boletim de ocorrência e passa bem.

O deputado chegou a ser detido e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e liberado em seguida. Segundo testemunhas, a confusão teve início após Aguiar, que havia participado do ato de Flávio Bolsonaro na avenida Paulista mais cedo e que estaria "visivelmente embriagado", teria importunado duas pessoas no estabelecimento. No boletim de ocorrência consta que o deputado estaria "em estado de exaltação" e que "apresentava risco à integridade física própria ou de terceiros.

Marcelo Aguiar é cantor de música sertaneja gospel e integrante da chamada "bancada evangélica" da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).