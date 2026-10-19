PF prende mãe e irmão de Oruam em operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro

Ação mira um grupo criminoso que atua na exploração e domínio armado do serviço de internet em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro

Oruam (Reprodução)

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira (19), Márcia Gama dos Santos Nepomuceno e Lucas Santos Nepomuceno, mãe e irmão de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como rapper Oruam. Eles também são, respectivamente, mulher e filho de Marcinho VP - apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho. Até o momento, 19 pessoas foram presas pela PF.

A Operação Backbone mira um grupo criminoso que atua na exploração e domínio armado do serviço de internet em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O Estadão tenta localizar a defesa dos suspeitos presos.

De acordo com a PF, a facção criminosa impõe o monopólio do fornecimento de internet nos Complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, na capital fluminense, por meio do uso de armas e ameaças, e utiliza empresas provedoras para lavar os recursos obtidos com a atividade.

Os policiais federais cumprem 23 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu (RJ), São João de Meriti (RJ), Teresópolis (RJ), Maricá (RJ) e Magé (RJ).

Também foi determinado o bloqueio de bens e valores em até R$ 558 milhões, alcançando 40 pessoas físicas e 42 empresas, além da suspensão das atividades econômicas das pessoas jurídicas alvos da operação, entre provedores de internet, produtoras de eventos, empresa de contabilidade e empresas de fachada que eram utilizadas pelo grupo nas práticas criminosas.

Segundo a PF, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será oficiada para a cassação das outorgas e a interdição dos serviços de telecomunicações prestados por tais empresas, com a adoção de providências para assegurar a continuidade do serviço aos moradores das localidades afetadas.

De acordo com as investigações, traficantes armados cortam cabos e incendeiam caixas de distribuição de operadoras regulares e concorrentes, impedem reparos e obrigam moradores e comerciantes a contratar a chamada "internet do tráfico". Os provedores autorizados pela facção pagam mensalmente uma "tarifa" pelo direito de operar no território.

Registros contábeis da própria facção indicam que, em um único mês, a cobrança sobre o serviço de internet respondeu por mais de 40% de toda a arrecadação do grupo no Complexo da Penha. Segundo a PF, a exploração desse serviço público tornou-se uma das principais atividades lucrativas do crime organizado e fomenta a guerra pelo controle de territórios: cada comunidade dominada representa uma base de clientes ativos e uma nova fonte de receita para a facção.

Marcinho VP

As apurações revelaram, ainda, que Marcinho VP, preso há quase três décadas e atualmente custodiado no Sistema Penitenciário Federal, "continua a controlar as atividades empresariais exploradas nesses territórios, em conjunto com seus familiares e outras lideranças da facção".

Segundo as investigações, os lucros chegavam à família de Marcinho VP "por meio de empresas arrecadadoras, operadores financeiros e contas de passagem, e eram dissimulados em produtoras de eventos, empresas de publicidade, imóveis de alto padrão - pagos em dinheiro vivo - e criptoativos".