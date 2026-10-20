Falta de água suspende e altera aulas em escolas de Petrolina, no Sertão de Pernambuco 

Segundo a Prefeitura de Petrolina, a falta de água fez com que seis escolas municipais suspendessem aulas nesta segunda (19), além de afetar outra unidade de ensino que irá funcionar em horário reduzido

A Escola Municipal Professora Anete Rolim, localizada no bairro de Pedra Linda, é uma das unidades de ensino atingidas pela falta de água (Foto: Reprodução / Google Street View)

A falta de água que atinge a cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, fez com que seis escolas municipais suspendessem aulas nesta segunda-feira (19). Além disso, outra unidade de ensino terá o funcionamento reduzido devido ao problema de abastecimento.

Conforme informou a Prefeitura de Petrolina, as unidades de ensino que precisaram suspender as atividades devido à falta de água foram: Júlia Elisa, no Jardim Amazonas; Mansueto de Lavor, no assentamento Mansueto; Professora Anete Rolim, no Pedra Linda; Nossa Infância+ Deputado Honório, no Terras do Sul; Nossa Infância+ Dom Idílio, no Centro; e Nossa Infância Tio Joaquim, no Pedra Linda.

Além disso, o problema de abastecimento fez com que a Escola Municipal Guido Alves, em Izacolândia, funcionasse em horário reduzido nesta segunda (19).

Outras duas unidades de ensino que estão funcionando nesta segunda (19) estão sendo monitoradas pela gestão municipal, com possibilidade de ter o horário de funcionamento reduzido devido à falta de água e ao fornecimento de energia elétrica, que sofreu instabilidade diante das chuvas que atingiram a cidade neste domingo (18).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Petrolina, Simão Durando, afirmou que vem cobrando providências da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e do governo estadual para tentar solucionar o problema de falta de água.

“Existem bairros em que as famílias estão sofrendo há 10/15 dias sem abastecimento, justamente no período mais quente da cidade. É uma situação inaceitável. Desde quarta estou em contato com o diretor-geral da Compesa, cobrando providências. Também procurei a governadora Raquel Lyra para passar a situação da nossa cidade, porque nossa população precisa de uma resposta urgente. [...] Todos os anos, de setembro a dezembro, a gente fica nesse clamor na cidade. Nós precisamos de uma solução", ressaltou Simão Durando.

Ainda segundo o prefeito, o diretor da Compesa afirmou que o sistema de abastecimento começa a ser normalizado nesta segunda (19), com a retomada gradual da água.

Além disso, Simão Durando destacou que a Vita Sertão, concessionária responsável pelo saneamento de 24 cidades do Sertão do estado, começará a atuar na cidade ainda neste mês nos serviços de abastecimento.

Enquanto isso não acontece, a Prefeitura de Petrolina informou que está providenciando carros-pipa para restabelecer o abastecimento e contribuir para a normalização das atividades nas unidades escolares afetadas, a fim de minimizar os impactos da falta de água.

Problemas provocados pela chuva

Além do problema de abastecimento, as chuvas que atingiram Petrolina neste domingo (18) impactaram o fornecimento de energia elétrica em algumas escolas municipais. Uma das unidades de ensino que sofreu com a falta de eletricidade é a Escola Mansueto de Lavor, que também está sem receber água.

As escolas de tempo integral Miguel Arraes, no bairro de Henrique Leite, e Yolanda Almeida, em Nova Vida, também registram ocorrências relacionadas ao abastecimento de água e ao fornecimento de energia elétrica.

Até o momento, as atividades seguem normalmente nessas unidades, mas a situação está sendo monitorada e poderá haver redução de horário, caso necessário.

As chuvas também fizeram com que o transporte escolar registrasse alterações. Na Escola Municipal Santo Antônio, na Ilha do Massangano, uma rota está suspensa, embora as aulas continuem normalmente.

As rotas de Atalho e do N-7 também apresentam comprometimentos, com ônibus impossibilitados de trafegar devido às condições das vias.

Por conta disso, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte acompanha as situações e mantém as equipes mobilizadas para solucionar os problemas.

Vale ressaltar também que o calendário de reposição das aulas suspensas será definido e divulgado posteriormente.

O que diz a Compesa

A Compesa esclarece que não recebeu qualquer demanda pelos canais oficiais da empresa sobre desabastecimento nas escolas citadas na reportagem.

De acordo com a Companhia, foram realizadas duas intervenções programadas na última semana, para cumprimento do protocolo anual de manutenções preventivas, a fim de preparar a cidade para o período de final de ano, férias e todo o primeiro semestre do ano seguinte.

A Compesa destaca ainda que as intervenções foram programadas em duas etapas, objetivando reduzir o impacto simultâneo em regiões distintas da cidade, e foram amplamente divulgadas com a devida antecedência nos meios de comunicação local.

As intervenções ocorreram nas Estações de Tratamento de Água Vitória e Centro, entre os dias 14 e 15 de outubro. A primeira etapa das intervenções foi concluída dentro do prazo previsto (14).

No entanto, durante a finalização da segunda etapa, surgiu uma intercorrência, que postergou por cerca de 12h o retorno do abastecimento, que foi retomado de forma gradativa apenas no dia 16.

O sistema já vinha sendo normalizado, mas as fortes chuvas na região durante o último final de semana, ocasionaram quedas de energia na cidade, impactando também na plena estabilização do sistema de abastecimento de água.

A Compesa esclarece que nesta terça-feira (20), mais de 80% da cidade já se encontra com o abastecimento regularizado e a estabilização para as demais áreas está ocorrendo de forma gradativa, até alcançar todos os setores.

A Companhia informa que equipes estão monitorando continuamente a retomada do abastecimento, e em paralelo, está promovendo um grande reforço de carros-pipa para atendimento emergencial à população das áreas mais críticas da cidade, que porventura ainda não tenham sido abastecidas pela rede de distribuição.

Neonergia

Já a Neoenergia informou que houve um reforço de mais de 200% do efetivo de profissionais em Petrolina e em municípios vizinhos e que as equipes seguem atuando em casos pontuais para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível.

Conforme a concessionária, as ocorrências foram motivadas, sobretudo, por incidência de raios e interferência de objetos projetados contra a rede de distribuição de energia.

