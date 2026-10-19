UFPE realiza Processo Seletivo Vestibular 2027.1 para os cursos de Dança e Música

As inscrições podem ser feitas no período de 9 a 30 de novembro. Ao todo, serão disponibilizadas 112 vagas

Campus da UFPE (Foto: Divulgação/UFPE)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza o Processo Seletivo Vestibular 2027.1 para os cursos presenciais de graduação em Licenciatura em Dança, Música/Bacharelado - Canto, Música/Bacharelado - Instrumento e Música/Licenciatura do Campus Recife.

Ao todo, serão disponibilizadas 112 vagas. As inscrições podem ser feitas no período de 9 a 30 de novembro. Os dois editais da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) referentes às seleções podem ser consultados no portal da UFPE.

Para esse curso, são ofertadas 30 vagas. A seleção dos candidatos será realizada em três etapas:

1ª Etapa - Inscrição - envio de documentos e validação da participação do candidato em uma das últimas oito edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): caráter exclusivamente eliminatório/habilitatório;

2ª Etapa - Teste de Habilidades Específicas em Dança - THED - Aula Prática: caráter eliminatório e classificatório;

3ª Etapa - Teste de Habilidades Específicas em Dança - THED - Entrevista Presencial: caráter eliminatório e classificatório.

A 1ª Etapa (Inscrição) será feita de forma remota, no período de 9 a 30 de novembro. Já a 2ª Etapa (THED - Aula Prática) será realizada, presencialmente, no dia 13 de dezembro, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, Campus Recife. E a 3ª Etapa (THED - Entrevista Presencial) será realizada no dia 14 de dezembro, também no CAC/UFPE.

A taxa de inscrição custa R$ 35,00, pagos via Guia de Recolhimento da União (GRU). Os pedidos de isenção devem ser feitos, de 29 de outubro a 3 de novembro, conforme indicações do Edital 55/2026.

Já o Edital 54/2026 apresenta as informações sobre o vestibular dos cursos de Música. Serão ofertadas 82 vagas, distribuídas da seguinte forma: 4 vagas para Música/Bacharelado - Canto (1ª entrada); 18 vagas para Música/Bacharelado - Instrumento (1ª entrada); 30 vagas para Música/Licenciatura (1ª entrada); e 30 vagas para Música/Licenciatura (2ª entrada).

O processo seletivo para os cursos de Música será realizado em duas etapas:

1ª Etapa - Inscrição - envio de documentos e validação da participação do candidato em uma das últimas oito edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): caráter exclusivamente eliminatório / habilitatório;

2ª Etapa - Teste de Habilidades Específicas em Música - THE: caráter eliminatório e classificatório.

A 1ª Etapa (Inscrição) será feita remotamente, no período de 9 a 30 de novembro. E a 2ª Etapa (THE) consiste em três avaliações presenciais. As provas serão aplicadas no Campus Recife da UFPE, nos dias 13 e 14 de dezembro. Os locais específicos serão divulgados em 8 de dezembro.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 35,00, com pagamento via GRU. As solicitações de isenção do pagamento devem ser realizadas de 29 de outubro a 3 de novembro.

Mais informações no e-mail: [email protected]