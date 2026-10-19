Saiba o estado de saúde de André Janones após internação em UTI

O deputado federal André Janones foi internado nesta segunda-feira (19) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

André Janones (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

Foi internado, nesta segunda-feira (19), o deputado federal André Janones (Rede-PT) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca ao término do debate eleitoral promovido pela Band. O parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização contínua.

Janones está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada, comandada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.

A arritmia consiste em uma alteração no ritmo dos batimentos cardíacos, que podem apresentar frequência acelerada, reduzida ou irregular. A repercussão do quadro varia conforme o tipo da condição e o estado clínico do paciente.

Não foram divulgadas novas informações sobre o diagnóstico específico de Janones até o momento, os procedimentos adotados pela equipe médica nem a previsão de alta hospitalar.