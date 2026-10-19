Saiba o estado de saúde de André Janones após internação em UTI
O deputado federal André Janones foi internado nesta segunda-feira (19) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo
Publicado: 19/10/2026 às 11:59
André Janones (foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)
Foi internado, nesta segunda-feira (19), o deputado federal André Janones (Rede-PT) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um episódio de arritmia cardíaca ao término do debate eleitoral promovido pela Band. O parlamentar está clinicamente estável e permanece sob monitorização contínua.
Janones está sendo acompanhado por uma equipe médica especializada, comandada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.
A arritmia consiste em uma alteração no ritmo dos batimentos cardíacos, que podem apresentar frequência acelerada, reduzida ou irregular. A repercussão do quadro varia conforme o tipo da condição e o estado clínico do paciente.
Não foram divulgadas novas informações sobre o diagnóstico específico de Janones até o momento, os procedimentos adotados pela equipe médica nem a previsão de alta hospitalar.
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