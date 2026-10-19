Apac mantém estado de observação para chuvas no Sertão de Pernambuco nesta segunda-feira (19)

Em Petrolina as chuvas alagaram algumas ruas. Aviso é válido até as 17h e aponta possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento no São Francisco Pernambucano

Algumas ruas de Petrolina ficaram alagadas devido às chuvas (Foto: Reprodução)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mantém, nesta segunda-feira (19), estado de observação para a ocorrência de chuvas no Sertão de Pernambuco. O aviso, emitido no domingo (18), é válido até as 17h desta segunda. Em Petrolina, as chuvas do fim de semana deixou algumas ruas alagadas.

Segundo a Apac, áreas de instabilidade provocadas pelo calor e pela umidade proveniente da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) estão aumentando a nebulosidade no oeste de Pernambuco. A condição pode provocar pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento, principalmente na região do São Francisco Pernambucano.

Nas últimas 24 horas, até as 7h desta segunda, os maiores acumulados de chuva registrados no estado foram em Petrolina, com 46 milímetros, seguida por Itacuruba (9 mm), Belém do São Francisco (6,6 mm), Caruaru (5,7 mm) e Inajá (5,4 mm).

A Apac orienta a população a seguir as recomendações da Defesa Civil durante o período de instabilidade.