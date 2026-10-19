Metrô do Recife tem mudanças na Linha Sul a partir desta segunda (19)
Trecho entre as estações Recife e Largo da Paz funcionará em via singela para a troca de dormentes
Publicado: 19/10/2026 às 08:56
Passageiros e o Metrô do Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
A partir desta segunda-feira (19) haverá mudanças na operação da Linha Sul do Metrô do Recife. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trecho entre as estações Recife e Largo da Paz funcionará em via singela para a realização de serviços de manutenção.
Com a alteração, os passageiros que utilizarem as estações Recife e Largo da Paz deverão embarcar e desembarcar na mesma plataforma. A CBTU orienta os usuários a ficarem atentos às mudanças durante o período de execução do serviço.
De acordo com a companhia, a intervenção será realizada para a troca de dormentes na via no sentido subúrbio/cidade. Durante os trabalhos, os trens utilizarão uma única via no trecho afetado.