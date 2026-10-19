Governo de Pernambuco anuncia expansão do ensino técnico e prevê 15 novas unidades a partir de 2027

Segundo a gestão estadual, a medida faz parte da primeira etapa da implantação de 30 novas Escolas Técnicas (ETEs) em Pernambuco

Escola Técnica Estadual (Josimar Oliveira/SEE)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), anunciou a expansão do ensino técnico, com a transformação de 15 Escolas de Referência em Ensino Médio (Erems) em unidades de educação profissional a partir de 2027. Segundo a gestão estadual, a medida faz parte da primeira etapa da implantação de 30 novas Escolas Técnicas (ETEs) em Pernambuco.

Ainda conforme o Executivo estadual, a rede passará de 58 para 73 escolas técnicas, com a oferta de 7.830 novas vagas em cursos de educação profissional a partir do próximo ano. Desse quantitativo, 2.610 das vagas serão destinadas ao ensino médio integrado e 5.220 aos cursos subsequentes.

Além disso, as novas unidades para o ensino médio integrado iniciarão a oferta pelo 1º ano, com 2.610 vagas, em 2027, e, nos anos seguintes, a oferta alcançará as 2ª e 3ª séries, chegando a 7.830 matrículas até 2029.

As novas unidades de ensino técnico estarão distribuídas em 13 municípios e 12 Gerências Regionais de Educação (GREs). Confira a lista completa:

ETE Professora Ione de Goes Barros — Afogados da Ingazeira; ETE Professora Marilene Chaves Santana — Feira Nova; ETE Professor Antônio Farias — Gravatá; ETE Augusto Severo — Jaboatão dos Guararapes; ETE Professora Benedita de Morais Guerra — Macaparana; ETE Guedes Alcoforado — Olinda; ETE da Fraternidade Palmarense — Palmares; ETE de Panelas — Panelas; ETE Odorico Melo — Parnamirim; ETE Dom Sebastião Leme — Recife; ETE Poeta Manuel Bandeira — Recife; ETE Senador Paulo Guerra — Recife; ETE Professora Edite Matos — Santa Maria da Boa Vista; ETE Agamenon Magalhães — São Caetano; ETE Doutor Eurico Chaves — Sirinhaém.

O Governo de Pernambuco ressalta que serão ofertados 14 cursos técnicos em áreas como Tecnologia da Informação e Comunicação; Gestão e Negócios; Infraestrutura, Indústria e Segurança; e Saúde, Meio Ambiente e Agronegócio.

Entre as formações estão Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Administração, Logística, Comércio Exterior, Marketing, Segurança do Trabalho, Edificações, Eletrotécnica, Farmácia, Nutrição e Dietética, Meio Ambiente e Agronegócio.

Com exceção da ETE Poeta Manuel Bandeira, no Recife, as demais instituições vão oferecer dois cursos técnicos. No ensino médio integrado, serão disponibilizadas 90 vagas por curso. As formações também serão disponibilizadas na modalidade subsequente ao longo do próximo ano.