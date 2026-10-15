Raquel Lyra e Victor Marques comemoram aprovação do fim da escala 6X1 no Senado

Raquel Lyra e Victor Marques (Rafael Vieira/DP Foto; Marina Torres/DP)

Após aprovação do fim da escala de trabalho 6x1 no Senado Federal na noite de quarta-feira (14), a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), usaram as redes sociais para comemorar o resultado da votação. Em seu perfil oficial, Raquel destacou que sempre foi favorável ao projeto e que ele representa "um passo importante na luta por mais qualidade de vida".

"Sempre fui a favor do fim da escala 6x1 porque acredito que dignidade também é ter tempo para aproveitar a vida além do trabalho. A aprovação dessa pauta representa um passo importante na luta por mais qualidade de vida e respeito aos trabalhadores e trabalhadoras. Seguimos avançando!", escreveu a chefe do Executivo estadual.

Já Marques classificou a aprovação na Casa Alta de "dia histórico". "O Senado aprovou o fim da escala 6x1, que vai reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas sem alteração no salário. É mais tempo de lazer, com as famílias, para os trabalhadores brasileiros!"

Votação da PEC

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 221/2019, que põe fim à escala de trabalho 6x1, foi aprovada durante votação em dois turnos. Foram 75 votos a favor da PEC e apenas um contrário, o do senador Hamilton Mourão (Republicanos), em ambos os turnos.

A PEC prevê descanso remunerado obrigatório de dois dias por semana, em jornada máxima de 5x2, sem redução salarial, reduzindo a atual jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com uma regra de transição total de 14 meses. O texto ressalta que, 60 dias após a promulgação, as empresas devem adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada máxima para o máximo de 42 horas semanais. Além disso, depois de mais 12 meses, a jornada será reduzida para 40 horas semanais.