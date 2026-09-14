Raquel aponta falta de mão de obra em setores de Pernambuco e propõe mais 30 escolas técnicas

Em sabatina na Fecomércio, governadora também defendeu redução da burocracia para abertura e funcionamento de empresas

Sabatina com a governadora candidata à reeleição, Raquel Lyra (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta segunda-feira (14), que o Estado enfrenta falta de mão de obra qualificada em alguns setores e defendeu a ampliação da formação profissional para atender à demanda das empresas. Durante sabatina com representantes do setor produtivo, ela propôs a abertura de mais 30 escolas técnicas em Pernambuco e colocou a qualificação dos trabalhadores entre as prioridades para ampliar a competitividade do Estado.

Raquel participou de sabatina promovida pela Fecomércio-PE e pela CBN Recife. Ao longo da entrevista, relacionou a atração de investimentos à capacidade do Estado de oferecer segurança jurídica, infraestrutura logística e profissionais preparados para atender às demandas das empresas.

“Para um lugar ser bom para ter investimento em comércio, em geração de emprego, em empreendedorismo, ele precisa ter infraestrutura, ele precisa ter segurança, ele precisa ter estabilidade jurídica e tributária”, afirmou.

Segundo Raquel, a falta de profissionais já é percebida principalmente em áreas ligadas à construção civil, em meio ao volume de obras públicas e privadas em andamento no Estado. A governadora citou como exemplos a procura por pedreiros e eletricistas e afirmou que o governo passou a direcionar cursos de qualificação de acordo com as necessidades identificadas em cada região.

“A gente tem escassez de mão de obra de pedreiro, nós estamos formando pedreiro. E eletricista, estamos formando eletricista. Em alguns locais que nós estamos fazendo obra, fazia tempo que Pernambuco não girava tanta obra, está faltando mão de obra”, declarou.

Formação profissional

Ao tratar do tema, Raquel defendeu uma aproximação maior entre a formação oferecida pelo Estado e as vagas efetivamente disponíveis no mercado de trabalho. Segundo ela, os cursos de qualificação profissional passaram a ser discutidos com empresas e instituições ligadas ao setor produtivo.

“Não adianta eu formar mão de obra dentro de uma determinada cidade se não existe oferta daquele serviço onde ele possa utilizar o que aprendeu na escola”, argumentou.

Entre as iniciativas citadas pela governadora está o Trilha Tec, que oferece formação técnica para estudantes do ensino médio. Raquel também reafirmou a promessa de universalizar o ensino em tempo integral em Pernambuco e anunciou a ampliação da rede de educação profissional.

“Nós vamos abrir mais 30 escolas técnicas estaduais. Já temos delas em construção e vamos abrir mais vagas”, afirmou.

De acordo com a candidata, o planejamento dos cursos envolve instituições do Sistema S, o Porto Digital e representantes dos setores econômicos locais, dentro de programas como o Qualifica PE.

Menos burocracia

Outro ponto defendido por Raquel foi a redução do tempo necessário para abertura e funcionamento de empresas. A governadora citou a regulamentação estadual da Lei de Liberdade Econômica e afirmou que mais de 900 atividades deixaram de depender de determinadas licenças.

Raquel também disse que o governo conseguiu reduzir de seis meses para 34 dias o tempo de licenciamento ambiental. Por outro lado, reconheceu que ainda há demora nos processos que dependem do Corpo de Bombeiros e afirmou que pretende avançar na digitalização dessas etapas.

“Existe, sim, uma demora muito grande para que esses equipamentos que geram grande impacto possam ser licenciados pelo Corpo de Bombeiros”, reconheceu.

Para a governadora, ferramentas digitais e o uso de inteligência artificial podem reduzir o tempo gasto nesses processos. Ela citou trabalhos envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco para simplificar procedimentos e reunir informações destinadas aos investidores.

Entre as iniciativas mencionadas está um mapeamento da infraestrutura energética do Estado, com informações sobre o potencial de geração solar e eólica e a oferta disponível para novos empreendimentos.

Estradas e Arco Metropolitano

A infraestrutura logística também ocupou espaço na sabatina. Raquel afirmou que sua gestão já entregou mais de 1.650 quilômetros de estradas e que outros 1.500 quilômetros passam atualmente por intervenções.

A governadora voltou a destacar a duplicação da BR-232 e disse que a proposta é levar a intervenção, atualmente concentrada no trecho entre Recife e São Caetano, até Serra Talhada, no Sertão.

Raquel também apresentou o Arco Metropolitano como uma das principais obras para melhorar o escoamento da produção e a circulação de cargas na Região Metropolitana do Recife. Segundo ela, a intervenção permitirá uma nova ligação entre os eixos rodoviários que atravessam Pernambuco.

“O Arco Metropolitano é a nova BR-101 e conecta Pernambuco de norte a sul, a 232 de leste a oeste”, afirmou.

A candidata disse ainda que a obra, discutida há décadas no Estado, avançou a partir da elaboração do projeto e da utilização de recursos estaduais. Segundo Raquel, cerca de 500 trabalhadores e mais de 130 máquinas atuam atualmente nos serviços.

Ao citar o Vale do São Francisco, a governadora relacionou os investimentos rodoviários à competitividade da fruticultura irrigada. Segundo ela, algumas das primeiras estradas recuperadas pela gestão foram justamente as que atendem aos perímetros irrigados da região, por onde circula parte da produção destinada ao mercado interno e à exportação.