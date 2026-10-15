Após eleições, quatro secretários retornam ao governo de Raquel Lyra

A nomeação desses secretários foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (14)

Daniel Coelho, Juliana Gouveia e André Teixeira Filho (Tarciso Augusto/ Meio Ambiente Pernambuco; Divulgação/PMC; Bruna Costa)

Quatro secretários retornam ao governo de Pernambuco após as eleições. A maioria dos nomes havia deixado a função para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de Pernambuco. A nomeação desses secretários foi publicada no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (14).

Retornam ao governo de Raquel Lyra (PSD) Daniel Coelho, nomeado secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha; Juliana Gouveia, nomeada secretária da Mulher; Carlos Braga, nomeado secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Política sobre Drogas; e André Teixeira Filho, nomeado secretário de Mobilidade e Infraestrutura.

Em 2026, Daniel Coelho disputou uma vaga de deputado federal, recebendo pouco mais de 59 mil votos, mas não foi eleito. Juliana Gouveia também disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados e obteve apenas 3.980 votos, enquanto Carlos Braga tentou ingressar na Alepe, mas não foi eleito. Diferente dos secretários citados, André Teixeira deixou o cargo em abril deste ano para atuar como coordenador-geral da campanha de Raquel Lyra.

Esses retornos não foram as únicas mudanças no alto escalão do Executivo estadual. Exonerado para disputar a reeleição como deputado estadual, Kaio Maniçoba (PP), que estava à frente da Secretaria de Turismo e Lazer, não volta à pasta e reassume o novo mandato na Casa de Joaquim Nabuco.

Novas mudanças à vista

Recentemente, ao ser questionada pelo Diario de Pernambuco sobre eventuais mudanças na composição do secretariado, a governadora Raquel Lyra admitiu a possibilidade ao citar modificações anteriores.

“Durante o nosso governo teve gente que foi mudada de lugar, fizemos uma pequena reforma administrativa, acrescentamos secretarias. Separamos ali a questão da assistência à fome e combate à pobreza. O mais importante é a estratégia do que está sendo feito. Nós começamos a trabalhar em Pernambuco, garantindo um secretariado com competência técnica, com capacidade de sensibilidade política”, afirmou.